Plac Litewski zamieni się w strefę sportowych emocji

W najbliższy czwartek, 21 sierpnia, na Placu Litewskim odbędzie się wydarzenie „Łączy nas sport, łączy nas Lublin”. Mieszkanki i mieszkańcy będą mogli spróbować swoich sił w koszykarskich rywalizacjach oraz sprawdzić wiedzę o lubelskim sporcie. Start o godz. 10.00.
– Przed nami kolejne koszykarskie wydarzenie na Placu Litewskim, które pozwoli aktywnie i kreatywnie spędzić jedne z ostatnich dni wakacji. Od godziny 10.00 do 14.00 będziemy czekać na Państwa, aby wspólnie zmierzyć się w sportowych wyzwaniach, spróbować swoich sił w rzutach do kosza, a także sprawdzić wiedzę o lubelskim sporcie. Na uczestników będą czekały drobne nagrody i mnóstwo dobrej zabawy, dlatego serdecznie zapraszam do udziału – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta miasta Lublin ds. kultury, sportu i partycypacji.
Wydarzenie odbędzie się w okolicach pomnika Unii Lubelskiej. Każdy, kto trafi do kosza i odpowie poprawnie na pytania związane z lokalnym sportem, będzie mógł otrzymać drobne upominki. Udział jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od wieku. Liczy się chęć aktywnego spędzenia wolnego czasu i dobra zabawa. Sportowa strefa na Placu Litewskim działać będzie do godziny 14.00.