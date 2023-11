Lublin. Po 50 latach pielęgniarki wróciły na uczelnię

Historia kształcenia pielęgniarek rozpoczęła się w 1969 roku, kiedy powołano 3 letnie Studium Pielęgniarstwa, czyli pierwsze wyższe studia dla dyplomowanych pielęgniarek w ówczesnej Akademii Medycznej w Lublinie. Następnie zaledwie 3 lata później studium przekształcono w Wydział Pielęgniarski z 4 letnim programem studiów kończącym się zdobyciem dyplomu magistra pielęgniarstwa. Wtedy był to jedyny w Polsce i jako drugi w Europie uniwersytet, który nadawał tytuł magistra tego zawodu.

- Nasza uczelnia zawsze myśli o tradycji i myślę o osobach, które tę tradycję tworzyły. Na naszej uczelni powstał ponad 50 lat temu Wydział Pielęgniarstwa . Był to niesamowity krok w edukacji przyszłych kadr medycznych pracujących w zespołach medycznych. To się rozwijało niezwykle dynamicznie, do momentu, w którym nasz Wydział Nauk o Zdrowiu ma sześć kierunków i rozpoczyna kształcenie anglojęzyczne – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W 1978 roku otwarto przewody doktorskie dla magistrów pielęgniarstwa. Już w 1982 roku uczelnia przyznała pierwszy dyplom doktorski dla pielęgniarki Marii Majewskiej-Szczygielskiej.

- Środowisko medyczne widziało wówczas ogromną potrzebę kształcenia pielęgniarek, ponieważ coraz bardziej postępował proces dehumanizacji medycyny. W pielęgniarstwie była potencjalnie ogromna siła i dlatego utworzono ten wydział. Ja byłam dumna ze studiów na tym wydziale, mieliśmy wspaniałego dziekana, profesora Mariana Klamuta, który był niezwykłą osobowością i dużo nam przekazał. Prezentował niezwykłą inteligencję, wspaniały wzór do naśladowania, bo był tak oddany swojej pracy, pracy dla drugiego człowieka, tego chorego, potrzebującego. To nam się udzieliło. Jestem również bardzo dumna z tego zawodu – mówi dr Maria Majewska-Szczygielska.

- Zdecydowanie jest to misja i świetny zawód. To zawód bardzo odpowiedzialny, który wymaga wiele troski, dużo wiedzy fachowej. Byłyśmy pierwszym rocznikiem, który docenił ważność podnoszenia swoich kwalifikacji. Na egzamin zgłosiło się 300 koleżanek, a miejsc było 60 także konkurencja była niesamowita. To po prostu świadczyło o potrzebie podnoszenia kwalifikacji, uczenia się i późniejszej lepszej pracy dla dobra pacjenta. Uznałam wtedy, że chyba się nadaję do tego zawodu – wspomina Walentyna Wawrzyniak-Kozłowska.

- Byłam pierwszą studentką tego wydziału. Po skończeniu studiów byłam pierwszą asystentką na wydziale w Krakowie, który został otwarty jako drugi w Polsce. Jestem dumna z tego, że skończyłam studia w Lublinie, a pracowałam w Krakowie, gdzie byłam wzorem do naśladowania i dużo koleżanek zaczęło studiować w Krakowie. Na wydziale pracowałam prawie do emerytury ucząc zawodu i spraw związanych z organizacją pracy pielęgniarek, bo kończyłam kierunek administracyjny w Lublinie - zaznacza Elżbieta Skraba-Nojek.

- Wybrałam ten zawód dlatego, że będąc młodą dziewczyną uważałam, że niesienie pomocy ludziom chorym jest takim zaszczytem. Jak zaczęłam chodzić do liceum pielęgniarskiego to przekonałam się, że tak jest. Po szkole doszłam do wniosku, że skoro jest wydział i to pierwszy w Polsce to ten zawód trzeba ponosić na wyższe szczeble.

Zawód zyskuje na popularności