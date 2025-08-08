Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali 24-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. W mieszkaniu na terenie dzielnicy Węglin zabezpieczono łącznie 23 kilogramy środków odurzających — mefedronu oraz marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków szacowana jest na blisko milion złotych.

Mężczyzna został zaskoczony nagłym wejściem funkcjonariuszy, którzy od dłuższego czasu prowadzili działania operacyjne w tej sprawie. Po zatrzymaniu 24-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Sąd tymczasowo aresztował podejrzanego, który za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 10 lat.

Podinspektor Andrzej Fijołek podkreślił, że w tym roku lubelska policja zabezpieczyła już ponad 200 kilogramów różnych narkotyków, co świadczy o skutecznej walce z przestępczością narkotykową w regionie.

Sprawa jest rozwojowa, a policjanci zapowiadają kontynuację działań wymierzonych w przestępczość narkotykową.