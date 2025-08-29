Politechnika Lubelska znów najlepsza w Polsce. Wymyślają najwięcej

– Patenty pokazują potencjał i kreatywność naszych naukowców, jednak prawdziwą wartość zyskują wtedy, gdy stają się częścią gospodarki. Dlatego równie ważna, jak sama ochrona własności intelektualnej, jest komercjalizacja wynalazków, współpraca z biznesem, wdrażanie nowych rozwiązań w przemyśle, a w konsekwencji wpływ na nasze codzienne życie – podkreśla prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.

Rekordowa liczba wynalazków

W 2024 roku lubelska uczelnia jako jedyna w Polsce uzyskała trzycyfrową liczbę patentów – aż 132. Wśród nich znalazły się między innymi: • drukarka 3D do zadrukowywania słupów • przenośne urządzenie do oczyszczania powietrza • nebulizator z regulowaną wielkością rozpraszanych cząstek.

Nie zabrakło też projektów realizowanych wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi. Razem z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie powstał patent podwozia samolotu, z Instytutem Agrofizyki PAN – sposób przygotowywania biomasy roślinnej do wytwarzania biogazu, a we współpracy z AGH i Uniwersytetem Warszawskim – metoda wytwarzania materiału fluorokrzemianowego z popiołów lotnych.

Lublin przed Rzeszowem i Śląskiem

Drugie miejsce w zestawieniu przypadło Politechnice Rzeszowskiej (72 patenty), a trzecie: Politechnice Śląskiej (65). Pierwszą dziesiątkę uzupełniły kolejno: Politechnika Poznańska (57), Politechnika Warszawska (54), Politechnika Łódzka (53), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (50), Politechnika Wrocławska (49), Uniwersytet Śląski (40) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (38).

Patenty to nie wszystko

Choć zestawienie jasno pokazuje dominację Lublina, władze uczelni podkreślają, że sam patent to dopiero początek drogi. Liczy się to, czy wynalazek trafi na rynek i czy znajdzie zastosowanie w codziennym życiu.