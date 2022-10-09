Поради від консула: читати інформацію на сайті і не довіряти посередникам

Artykuł ukazał się w wydaniu specjalnym - Dziennik Bardzo Wschodni. Wydanie specjalne, zostało przygotowane z inicjatywy i środków stowarzyszenia Homo Faber przez ukraińskich i białoruskich dziennikarzy Lublina

Видання спеціальне створенo з ініціативи та фінансуванням об’єднання Homo Faber і силами українських і білоруських журналістів Любліна

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Пан Артем Валах, виконуючий обов’язки Генерального консула України в Любліні, трапив на найгарячіший період, саме на його керування припали вибори, пандемія і зараз – війна. Попри все, він знайшов час на кілька порад з перших рук для наших земляків.

Запрошуємо на сайт

«По-перше, дуже прошу спочатку подивитись інформіцію на сайті, – радить пан консул, - там є пошук, просто введіть своє питання, це просто – з будь-якого телефона, з комп’ютера. Все зібрано, зайдіть, почитайте спокійно, яка процедура, які документи для чого мати з собою на всі випадки – від реєстрації народження дитини і на цілий життєвий шлях, все те, що супроводжує людину від народження до смерті,– кругом є консул в житті українця за кордоном»

Друге. Електронна черга

«Електронна черга, - коментує консул, - обов’язкова тільки на дві речі – оформлення міжнародного (закордонного – прим ред.) паспорту і нотаріальні дії. Для всього іншого черга не зобовязує: консультації, реєстрація дитини, рештіа інших питань».

Зрозуміло і логічно, що спіймати місце в електронній черзі при такому напливі громадян – це справа часу і терпіння, але людина, що в черзі зареєструвалася, з’явилася в свій час і має відповідні документи з собою гарантовано буде прийнята зі своїм питанням, і її справу буде опрацьовано. Прохання консульства – не займатися безглуздим героїзмом, не приїжджати і не пробувати потрапити без черги, бо час розписаний на хвилини, п’ять хвилин на візит, прийом документів з 9 до 12, відбір після 14-ої.

І - перевірено, сайт поясняє в подробицях всі нюанси в питаннях паспорта і в питаннях нотаріальних. От, наприклад, при зміні прізвища, по-перше оформлюємо новий паспорт внутрішній, а потім з ним – міжнародний.

Наступне в топі. Консульський облік

Є можливість електронної реєстрації, але вона не обов’язкова, а точніше – потрібна в разі особистого візиту.

«Косульський облік – пояснює пан Артем Валах, - це реєстрація Вашої виборчої адреси за закордонною дипломатичною установою. Як будуть вибори – Вам прийде запрошення. Коли громадянин є на обліку, нам легше працювати, якщо наприклад загубили Ви паспорт, чи щось сталося, це дає змогу сконтактувати з рідними, а можливо вас хтось з родини шукає».

Загалом для всіх, хто має час, все вирішується поштою. На сайті інформація, які документи скласти в конверт,покласти ще один конверт і відчекати до десяти робочих днів. «Я думаю, для людей це легше, - коментує пан консул, - така у нас практика: все, що отримали до середи, в четвер відправили, все що в кінці тижня – готове у вівторок».

Чотири. Постійний консульський облік – в якому разі і навіщо?

Тут, за думкою пана консула, головне зрозуміти, що до постійного консульського обліку не иають відношення ані карта побуту, ані Карта поляка без дозволу Державної міграційної служби України на постійне проживання за кордоном. Електрона черга не обовязкова.Закон дає час до шести місяців на оформлення, але все залежить від терміну «знятися з реєстрації» в Україні, на практиці – це набагато скоріше.

«Постійний консульський облік означає, що людина – не резидент України, тобто, наприклад, це знімає зобовязання перед державою – сплату подактів і їхній контроль, війсковий облік, блокує оформлення подвійних пенсій. Або ви виїжджаєте, або не виїжджаєте», - жартує пан консул.

Закривають п’ятірку нотаріальні дії

«Загальне правило – особиста присутність того, хто складає довіреність і його паспорт. Плюс код податковий, той ІПН. Далі, Ви цю нотаріальну дію робити для когось. Значить треба копії документів того, на кого Ви хочете оформити довіреність. І третє, про що довіреність? – і тут пан консул радить з досвіду, - поки чекаєте того дня візиту спокійно, вдома пропишіть всі деталі. Тим більше, що довіреність може стосуватися багатьох речей. Наприклад, я Вам довіряю свій автомобіль такий-то продати, отримати гроші, піти в такий-то (назва) банк, відкрити рахунок, потім перевести кршти на конкретний (назва) фонд. Щоб людина нічого не забула».

Добра команда – добра робота

Показово, що за перше півріччя 2021 повністю було закрито 3248, тобто опрацьовано «від» і «до», консульських справ, за той самий період року 2022 – більше 13 тисяч.

«Працювали, по-перше всі, і це добра команда. Цей той самий склад консулів, хто відпрацював пандемію. А ще величезна робота була проведена при наших почесних консульствах в Хелмі і Перемишлі , де з кінця лютого консули вклеювали фотографії дітей, наприклад, продовжували паспорти, щоб люди не їздили до Любліна. За що велика подяка пану Станіславу Адамяку, Почесному консулу України в Хелмі та пану Олександру Бачику, Почесному консулу України в Перемишлі».

І насамкінець пан консул переказав нашим співвітчизникам не користуватися з послуг жодних посередників.

«Що б вам хто не обіцяв – підкреслює пан консул, - Консульство не співпрацює з жодними посередниками, консультантами чи візовими центрами, я знаю, що вони існують, але ми з ними не маємо справ і вони не мають жодного впливу на консульські дії. Не треба давати гроші посередникам, навіть якщо вони красиві.

Так само, ані я, ні жоден інший консул не приймає на якихсь спеціальних умовах «від Івана Івановича» або з претензією «в мене два дні відпустки, зробіть швидко». А чим ти кращий від інших? Візьми тиждень відпустки. Зроби щось за цей час. Дерево посади. Відпочинь. Допоможи врешті чим –небудь Україні».

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