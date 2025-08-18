Kończą się prace przy przedłużeniu ul. Węglarza. Jest już nowa nawierzchnia

Na skrzyżowaniu ulic Węglarza-Walecznych-Strzembosza większość robót drogowych jest już wykonana, pozostały drobne prace wykończeniowe i odbiory techniczne.
Na początku minionego tygodnia zakończyły się prace drogowe na skrzyżowaniu ulic Węglarza, Walecznych i Strzembosza. Wykonana została już warstwa ścieralna, co oznacza, że ruch w tym miejscu będzie się odbywał po nowej nawierzchni.
W ramach inwestycji sfinalizowano już większość dużych robót drogowych. Pozostało wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, porządkowanie terenów, dokończenie robót brukarskich, testy sygnalizacji świetlnej oraz drobne prace wykończeniowe.
Trwają także odbiory z gestorami sieci – wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej oraz c.o. Po dostarczeniu pełnej dokumentacji powykonawczej rozpoczną się końcowe odbiory całej inwestycji. Umowny termin zakończenia prac przypada na październik 2025.
Przedsięwzięcie obejmuje odcinek od skrzyżowania ulic Walecznych-Węglarza-Strzembosza do skrzyżowania z ul. Trześniowską. Wartość robót wynosi 43 140 897,20 zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.