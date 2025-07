Poseł Michał Moskal oraz radni PiS z Lublina, w tym Tomasz Gontarz, zarzucili sekretarzowi miasta Andrzejowi Wojewódzkiemu niedopełnienie obowiązków – chodziło o odmowę udostępnienia protokołu pokontrolnego CBA dotyczącego budowy Dworca Lublin. Ratusz tłumaczył, że dokumenty są częścią materiału objętego tajemnicą śledztwa.

Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ odmówiła wszczęcia śledztwa, uznając, że działania urzędnika nie nosiły znamion przestępstwa. Podkreślono m.in., że interwencje poselskie i interpelacje radnych nie były formalnymi wnioskami o dostęp do informacji publicznej. Zasugerowano też, że skarżący powinni skorzystać z innych – administracyjnych – środków prawnych.

Poseł Moskal złożył zażalenie, wskazując na „błędną ocenę prawną, pośpiech, brak przesłuchań zawiadamiającego i nieuwzględnienie wyroków sądów administracyjnych”. Twierdził też, że protokoły CBA są informacją publiczną.

Zastępca prezydenta Tomasz Fulara uznał całą sprawę za polityczny atak:

Dzisiaj pojawiła się odpowiedź na zażalenie złożone przez Moskala. Śledztwa nie będzie, a więc podtrzymano poprzednią decyzję.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, podobnie jak jego zastępca żąda przeprosin dla sekretarza miasta Andrzeja Wojewódzkiego. Jest również przekonany o politycznym charakterze zarzutów.

Po tych informacjach do sprawy odniósł się ponownie poseł Michał Moskal.

- Nie otrzymałem jeszcze orzeczenia ani uzasadnienia, więc nie mogę odnieść się do prawdziwości tej informacji. Rozumiem, że prokuratura pod kontrolą Donalda Tuska spieszy się z umarzaniem i oddalaniem spraw, widząc schyłek tego rządu, ale podchodzę do tego ze spokojem. Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi radziłbym wykorzystać ten czas na czynny żal i nadrobienie dotychczasowych nadużyć, w tym ograniczania dostępu do informacji publicznej poprzez decyzje bez podstawy w prawie. Protokół z kontroli CBA dotyczący budowy Dworca Metropolitalnego powinien być jawny i ogólnodostępny – to wyłącznie upór prezydenta Żuka uniemożliwia transparentność w tej sprawie - komentuje poseł Michał Moskal. - Lubelska prokuratura nie dostrzegła też przestępstwa w sprawie Polnordu u Romana Giertycha więc nie dziwota, że w tej sprawie nabiera wody w usta, ale tak nie będzie zawsze - dodaje.