Przed nami upalne dni – IMGW ostrzega

Ostrzeżenie 2. stopnia (ważne od 6 lipca godz. 12:00 do 7 lipca godz. 19:00):

Dotyczy 9 powiatów południowo-wschodniej części województwa, w tym m.in. Biłgoraja, Chełma, Hrubieszowa, Krasnegostawu, Włodawy, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa.

Prognozowana temperatura maksymalna w dzień: 29°C do 31°C

Temperatura minimalna w nocy: 16°C do 19°C

Ostrzeżenie 1. stopnia (ważne 6 lipca godz. 12:00–20:00):

Obejmuje 15 pozostałych powiatów, w tym m.in. Białą Podlaską, Lublin, Puławy, Świdnik, Lubartów, Łuków i Kraśnik.

Temperatura maksymalna może wzrosnąć nawet do 32°C.

IMGW apeluje:

Unikaj długiego przebywania na słońcu, szczególnie w godzinach południowych

Pij dużo wody, noś nakrycie głowy

Zadbaj o dzieci, seniorów i osoby chore

Nie zostawiaj zwierząt i dzieci w samochodzie – nawet na chwilę!

Upały mogą być groźne dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych i dzieci. Warto ograniczyć aktywność fizyczną, a w razie złego samopoczucia – szukać pomocy medycznej.