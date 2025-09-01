Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Do 10 lipca chęć podjęcia nauki na UMCS wyraziło blisko 17,5 tysiąca osób. To stanowi wyraźny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Duże zainteresowanie studiami na UMCS wykazali również kandydaci z zagranicy – ponad 2 tysiące osób spoza Polski zadeklarowało chęć studiowania w Lublinie. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z Ukrainy, a także z innych państw Europy Wschodniej, Afryki i Azji.

Na rok akademicki 2025/2026 UMCS przygotował ok. 7 500 miejsc, z czego około 6 500 na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje 100 kierunków i blisko 300 specjalności, w tym zarówno klasyczne, jak prawo, psychologia, zarządzanie czy anglistyka, jak i nowe, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku pracy. Rekrutacja wciąż trwa: kolejne etapy zakończą się z początkiem września.

Kierunek lekarski

Zakończona 11 lipca elektroniczna rejestracja kandydatów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przyniosła nie tylko rekordową liczbę zgłoszeń, ale także wzrost liczby osób zakwalifikowanych do dalszego etapu. Warunki formalne spełniło 6240 chętnych. Kierunek lekarski zadebiutował jako bezdyskusyjny lider naboru: na jedno miejsce przypada średnio 17,75 kandydatów, podczas gdy rok wcześniej było to 13,57.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się także pielęgniarstwo, psychologia i kryminologia. Na KUL-u nadal trwa nabór na wolne miejsca na wybranych kierunkach studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych magisterskich. Aktualna lista dostępna jest w systemie e-Rekrut. Nabór potrwa do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do 22 września 2025.

Weterynaria dalej na czele

A jak wyglądała rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym? Do 16 lipca w Internetowym Systemie Rekrutacji zarejestrowało się 6688 kandydatów, którzy ubiegali się o miejsce na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2025/2026. Uczelnia przygotowała dla nich łącznie 1800 miejsc.

Największą popularnością w rekrutacji cieszyła się tradycyjnie weterynaria – na jedno miejsce przypadało 8,85 kandydatów. Kierunek ten przyciągnął także najwięcej rejestracji – aż 1328 osób.

Uniwersytet zapowiada możliwość dodatkowej rekrutacji na kierunki, na których pozostaną wolne miejsca.

Cyberbezpieczeństwo

Na nowy rok akademicki Politechnika Lubelska przygotowała 2160 miejsc na 29 kierunkach. Z ponad 4600 maturzystów, którzy złożyli swoje aplikacje, zakwalifikowano 3140 kandydatów. Największym zainteresowaniem cieszyło się cyberbezpieczeństwo, które debiutuje w tegorocznej ofercie.

Wśród najpopularniejszych kierunków są także: finanse i rachunkowość (4,6 os./miejsce), architektura (3,5), budownictwo (3,4) oraz sztuczna inteligencja w biznesie (3,3). Z kolei pod względem całkowitej liczby zgłoszeń, na czele uplasowało się budownictwo z 402 aplikacjami oraz – ex aequo – cyberbezpieczeństwo i informatyka – po 381 kandydatów.

3530 kandydatów na 360 miejsc

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zakończył pierwszy etap rekrutacji z wynikiem blisko 10 tys. zgłoszeń na 1540 dostępnych miejsc. To wzrost o niemal 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Tradycyjnie największą popularnością cieszył się kierunek lekarski, na który zgłosiło się 3530 kandydatów na 360 miejsc. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszyła się stomatologia: 1374 osoby aplikowały na 100 dostępnych miejsc.

Wysoki poziom aplikacji odnotowano także na kierunku pielęgniarstwo – aż 1063 kandydatów na 240 miejsc. Inne kierunki również przyciągnęły dużą liczbę chętnych. Na fizjoterapię aplikowało 838 kandydatów na 90 miejsc, a na nowy kierunek – psychologię – 331 osób na 30 miejsc.