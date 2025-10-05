Renesans lubelskiej policji

W 2023 roku polska policja przeżywała historyczny kryzys, spowodowany falą odejść doświadczonych funkcjonariuszy – wypalonych, rozczarowanych niskimi płacami i narzekających na pogarszający się wizerunek służb spod numeru 997. Jednocześnie władze z każdym rokiem sukcesywnie zwiększały liczbę policyjnych etatów. Tworzono nowe stanowiska, by sprostać problemom zmieniającego się świata, przede wszystkim rosnącej cyberprzestępczości.

Problem w tym, że na zostanie „policjantem nowej ery” brakowało chętnych. Powstała pokoleniowa luka – i mnóstwo wakatów. Pod koniec 2023 roku brakowało aż 10,4 tysiąca policjantów, rok później – 11,7 tysiąca, a w sierpniu bieżącego roku – 12,7 tysiąca. To kilka razy więcej niż w uznawanych za punkt odniesienia latach 2015–2021.

Mimo to Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ogłosił w Sejmie, że Polska uporała się już z kryzysem kadrowym w służbach mundurowych. Zapowiedział, że wraz z końcem 2025 roku policja będzie liczyć ponad 101 tysięcy funkcjonariuszy, co przy około 110 tysiącach etatów oznacza, że wskaźnik wakatów zmniejszy się z obecnych 11,48 proc. do 9,15 proc. W kolejnych latach państwo na dalszą poprawę tej sytuacji przeznaczy 23 miliardy złotych.

Nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie informuje, że w województwie lubelskim wakaty stanowią tylko nieco ponad 4 proc. Oznacza to, że garnizon obsadzony jest w prawie 96 proc. – a to wynik, o jakim mogą jedynie pomarzyć jednostki policji w innych częściach kraju.

W Warszawie brakuje 2,5 tysiąca policjantów, na Śląsku – blisko 1,5 tysiąca, a na Dolnym Śląsku – ponad 1,1 tysiąca. W województwach lubuskim, pomorskim i łódzkim odsetek wolnych etatów przekracza średnią ogólnopolską.

– W lubelskim garnizonie mamy 5100 funkcjonariuszy, w tym 4109 mężczyzn i 991 kobiet. 4113 policjantów pracuje w komendach miejskich i powiatowych. W Lublinie zatrudnionych jest 1060 z nich, w Białej Podlaskiej – 353, w Zamościu – 315, a w Chełmie – 296. Ponadto 987 funkcjonariuszy służy w Komendzie Wojewódzkiej, Oddziale Prewencji, Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie oraz w Ośrodku Szkolenia Policji w Lublinie – wylicza nadkomisarz Kamola.