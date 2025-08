Czy były inne możliwości?

Miasto odpowiada też na zarzuty o brak powiązania i miarodajności.

Jak zapewniają urzędnicy, przed wyborem metody analizowano wszystkie ustawowo dopuszczalne warianty: powiązanie opłaty z liczbą mieszkańców, powierzchnią lokalu lub zużyciem wody. Ostatecznie wybrano metodę „od wody”, jako najbardziej szczelną i – według miasta – najłatwiejszą do kontroli. – Jej zaletą jest brak konieczności weryfikowania liczby zamieszkujących osób – co było trudne w przypadku deklaracji składanych przez mieszkańców, a zarządcy nieruchomości nie mają narzędzi prawnych, by te informacje sprawdzać – tłumaczy przedstawicielka urzędu. Dodaje, że ten model funkcjonuje także w innych miastach, m.in. Zamościu, Świdniku, Białej Podlaskiej, Olsztynie, Częstochowie i Łodzi.

Co dalej?

Miasto przyznaje, że nie zna jeszcze wysokości wpływu za miesiąc sierpień należności za odpady komunalne, bo zarządcy mają czas na złożenie deklaracji do 10 września, a opłata za sierpień powinna zostać wniesiona do 15 września. Dane zbiorcze będą znane dopiero po tym terminie. – Gmina odpowiada za organizację systemu, natomiast to na spółdzielniach i wspólnotach ciąży obowiązek wyliczania i pobierania opłat – przypomina Monika Głazik.

Na razie nie ma planów wprowadzenia systemu mieszanego, progów maksymalnych czy zróżnicowania opłat względem liczby osób w gospodarstwie. Jak wyjaśnia urząd, obecne przepisy na to nie pozwalają. – Rada Miasta może uchwalić tylko jedną metodę i jedną stawkę w zależności od rodzaju zabudowy. System „od wody” już zawiera w sobie mechanizm proporcjonalnego obciążenia – tłumaczy Głazik. – Gospodarstwa domowe zużywające mniej wody zapłacą mniej, co w praktyce często odpowiada mniejszej liczbie mieszkańców w danym gospodarstwie – dodaje. Miasto również zaznacza, że tylko w przypadku zastosowania metody od zużycia wody istnieje limit, w związku z którym maksymalna opłata dla gospodarstwa domowego obecnie nie może przekroczyć 247,03 zł.

W przyszłości podobny sposób naliczania opłat może objąć również domy jednorodzinne. – Zmiana ta wymaga jednak wcześniejszego przygotowania technicznego – w szczególności umożliwienia oddzielnego opomiarowania tzw. wody bezpowrotnie zużytej, służącej do innych celów niż socjalno-bytowe (np. do podlewania ogródka – przyp. red.) – zaznacza urząd.