Sobota bez lotów balonowych. Wszystko przez pogodę

Mieszkańcy i turyści, którzy w piątkowe popołudnie (15 sierpnia) przyszli na plac Litewski, mieli niepowtarzalną okazję podziwiać napełnianie kolorowych balonów, zajrzeć do kosza, dotknąć palnika i porozmawiać z pilotami. Największe emocje wzbudził moment startu – gdy barwne czasze unosiły się nad zabudowaniami Lublina.

Niestety, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (zbyt silny wiatr) dzisiejsze, sobotnie loty balonowe zostały odwołane. Organizatorzy podkreślają, że bezpieczeństwo uczestników i załóg jest najważniejsze. Dla chętnych dostępny jest jednak balon, który można zobaczyć od środka.

To jednak nie oznacza końca atrakcji. W ramach III Fiesty Balonowej na niedzielę zaplanowano poranne loty widokowe, a następnie wyjazd załóg o godzinie 11.