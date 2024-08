Spór o niewielki parking trwa od 17 lat. Końca nie widać

Stronami tej sprawy są właściciel pobliskiej, znanej w mieście szkoły językowej i Ratusz. Wszystko zacząć się miało już w 2007 roku kiedy to sąd musiał rozstrzygnąć toczący się o niewielki parking konflikt między wymienionymi stronami. Wtedy sędziowie w drugiej instancji przychylili się do zdania właściciela szkoły i miasto musiało zwrócić mu pieniądze, które ten wyłożył na przebudowę tego miejsca.

Sprawa ucichła na bardzo długi czas, jednak dwa lata temu temat parkingu przy Borelowskiego powrócił. W 2022 roku ówczesny wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin Stanisław Kieroński wstawił się za prośbą właściciela szkoły językowej i wnioskował do prezydenta miasta o przywrócenie prawa do korzystania na wyłączność z miejsc postojowych na tym parkingu.

– Parking miał służyć mieszkańcom dzielnicy, ale z obserwacji pracowników szkoły wynika, że korzystają z niego osoby spoza Lublina, przyjeżdżające do pracy, a niektóre auta „garażują" w tym miejscu od kilku lat. Z powodu ograniczonej liczby miejsc parkingowych szkoła została zmuszona do ograniczenia czasu pracy placówki, prowadząc lekcje w godzinach popołudniowych – twierdził Kieroński i jak dodawał szkoła chciała przyjąć w swoje szeregi 1000 uczniów z Ukrainy, którzy po ucieczce z terenów ogarniętych wojną mieli być włączeni do polskiego systemu edukacji.

– Do prowadzenia zajęć dla tak dużej liczby osób szkoła będzie zmuszona do prowadzenia lekcji również w godzinach rannych. Niezbędny też będzie dostęp do miejsc parkingowych dla nauczycieli i osób dorosłych, uczestniczących w zajęciach – dodawał Kieroński.