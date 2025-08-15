Świadczenie wspierające. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: wniosek o świadczenie wspierające można złożyć samodzielnie – bez opłat i bez pośredników. Pomoc w wypełnieniu dokumentów zapewniają bezpłatnie pracownicy ZUS.
– Niestety zdarzają się przypadki, że nieuczciwe firmy pobierają od osób z niepełnosprawnościami wysokie kwoty i wniosku w ogóle nie składają – alarmuje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. W jednym z takich przypadków klient dopiero w ZUS dowiedział się, że kancelaria, której zapłacił, nie wysłała dokumentów. Z umowy wynikało, że opłata miała wynieść 10 tys. zł, choć mężczyzna przyznał, że nie przeczytał jej dokładnie przed podpisaniem.
Wnioski można przesłać wyłącznie online – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Może to zrobić sam zainteresowany, bliska osoba lub profesjonalny pełnomocnik. ZUS apeluje jednak, by pamiętać, że pośrednik nie jest konieczny.
Bezpłatna pomoc ZUS:
-
w placówkach Zakładu,
-
na infolinii 22 560 16 00.
Warto pamiętać:
-
nie podpisuj dokumentów bez czytania,
-
wsparcie w ZUS jest bezpłatne,
-
w razie wątpliwości skontaktuj się z Zakładem.
Świadczenie wspierające przysługuje dorosłym osobom z niepełnosprawnościami. Jego wysokość (od 752 do 4134 zł miesięcznie) zależy od punktów przyznanych przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Decyzji nie trzeba załączać – wystarczy podać jej numer we wniosku.