Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Dotychczas fragmenty dronów znaleziono w 17 miejscowościach na terenie pięciu województw, najwięcej – 10 – w woj. lubelskim.

W podobnych sytuacjach może zostać jednak podjęta decyzja o uruchomieniu syren alarmowych – pisze Urząd Miasta Lublin i przypomina jakie są sposoby ogłaszania i odwoływania alarmu.

Ogłoszenie alarmu polega na emisji ciągłego, modulowanego dźwięku trwającego 3 minuty. Co należy zrobić po jego usłyszeniu?

Zachować spokój, Sprawdzić, gdzie znajdują się inni członkowie rodziny i udać niezwłocznie udaj się do najbezpieczniejszego miejsca w mieszkaniu/domu, wybierz miejsce przy ścianie konstrukcyjnej/nośnej, z dala od okien lub bez okien, w środkowej części kondygnacji, unikaj poddaszy i najwyższych kondygnacji.

Włącz radio i telewizor na lokalną stację, śledź bieżące – oficjalne – informacje oraz stosuj się do ewentualnych wytycznych i poleceń służb, Uważaj na dezinformację, korzystaj tylko ze sprawdzonych źródeł informacji.

Odwołanie alarmu następuje poprzez emisję ciągłego, jednostajnego dźwięku trwającego 3 minuty.

A co zrobić w przypadku znalezienia nieznanego obiektu? W przypadku zaobserwowania nieznanego obiektu lub jego części nie zbliżać się, nie dotykać ani ich nie przenosić.

Takie elementy mogą pozostawać zagrożeniem i zawierać materiały niebezpieczne. Muszą być bezwzględnie sprawdzone przez odpowiednie służby – czytamy. Każdy sygnał należy zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji.

Miasto przypominamy również o niedawno opublikowanym „Poradniku Bezpieczeństwa”. To inicjatywa rządowa, której celem jest przygotowanie obywateli na różnorodne zagrożenia, od cyberataków i dezinformacji, przez klęski żywiołowe, po sytuacje militarne i kryzysy. Jest on dsotępny także na stronie lublin.eu.