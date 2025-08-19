Szalał mercedesem i skasował latarnię. We krwi miał 1,5 promila alkoholu

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 6 rano na ulicy Piłsudskiego w Lublinie.

– Według wstępnych ustaleń policjantów, kierujący mercedesem jadąc od ulicy Chopina, stracił panowanie nad pojazdem. Samochód najpierw ściął sygnalizator świetlny, następnie uderzył w betonowy śmietnik i przydrożną latarnię. Zatrzymał się na metalowych słupkach oddzielających chodnik od jezdni – poinformował podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

Kierowca wraz z pasażerem po zdarzeniu wysiedli z pojazdu i próbowali uciec. Ich poczynania zarejestrował monitoring miejski. Na miejsce zostali wezwani policjanci z 2. oraz 3. komisariatu policji, którzy po kilkunastu minutach namierzyli sprawców kilkaset metrów dalej.

Okazało się, że za kierownica mercedesa siedział 31-letni mężczyzna, który w chwili zdarzenia miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Usłyszał już zarzut kierowania autem po pijaku. Grozi mu do 3 lat więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Na poczet przyszłej kary, policjanci zabezpieczyli u niego gotówkę.