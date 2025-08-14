Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Adopcja kota z lubelskiego schroniska to nie tylko szansa na uratowanie życia, ale także korzyści dla Twojego zdrowia i samopoczucia. Koty uspokajają, redukują stres i wnoszą w życie spokój. W porównaniu do psów wymagają mniej obowiązków – nie potrzebują codziennych spacerów, co czyni je idealnymi towarzyszami dla osób zapracowanych lub starszych.

Adopcja to odpowiedzialność

Choć proces adopcyjny w Lublinie nie jest skomplikowany, obowiązuje jedna zasada: adopcja musi być świadoma. Schronisko przygotowało poradnik, który pomoże odpowiedzieć na pytania:

Czy wszyscy domownicy chcą kota?

Czy stać Cię na jego utrzymanie (karma, szczepienia, leczenie)?

Czy ktoś w domu nie ma alergii na sierść?

Czy jesteś gotowy poświęcić czas na opiekę i zabawę?

Jak wygląda proces adopcji kota w Lublinie?

Pierwszym krokiem jest poznanie podopiecznych schroniska. Możesz odwiedzić placówkę, zajrzeć do kocich boksów i porozmawiać z pracownikami lub wolontariuszami. Pomogą Ci wybrać kota dopasowanego do Twojego stylu życia.

Po adopcji możesz liczyć na wsparcie zoopsychologa, który doradzi w razie problemów z adaptacją pupila.

Daj kotu szansę na nowe życie

W lubelskim schronisku dla zwierząt czeka wiele kotów – młodszych, starszych, spokojnych i energicznych. Być może to właśnie tam czeka Twój przyszły towarzysz. Zobacz zdjęcia i opisy kotów na stronie schroniska. Jeśli któryś z nich skradnie Twoje serce, skontaktuj się ze schroniskiem i umów na spotkanie.

Adoptując, może nie zmienisz całego świata, ale z pewnością odmienisz świat jednego kota. W naszej galerii zebraliśmy zdjęcia podopiecznych lubelskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, którzy szukają kochającego domu.