Szybkie i wygodne. Nowe pociągi rocznie przewiozą 1 320 000 pasażerów

W kwietniu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił trzeci przetarg na dostawę 4 fabrycznie nowych bezemisyjnych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT). Właśnie został wyłoniony wykonawca zadania.

Szacuje się, że jeden nowo zakupiony pojazd będzie w stanie przewieźć miesięcznie około 27 500 osób. Łącznie 4 pojazdy w ciągu roku przewiozą 1 320 000 mieszkańców województwa lubelskiego.

Nowe EZT przeznaczone będą do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich na wszystkich zelektryfikowanych trasach kolejowych, co umożliwi podróż pomiędzy Lublinem a Chełmem, Puławami, Dęblinem, Łukowem, Białą Podlaską, Terespolem, a także poza region do Stalowej Woli oraz Siedlec.

– Już za kilka lat mieszkańcy województwa lubelskiego oraz okolicznych województw będą mogli podróżować nowymi pojazdami, które będą osiągały prędkość maksymalną do 160 km/h. Dotychczas kursujące po województwie lubelskim składy oferowały 96 miejsc siedzących. Nowe pojazdy zapewnią 176 miejsc siedzących, co stanowi aż 80 proc. więcej miejsc. Przełoży się to na większą liczbę przewożonych pasażerów i komfort ich podróży – podkreśla wicemarszałek Piotr Breś.

W nowych pociągach będzie możliwość przewożenia większej liczby rowerów: nawet 16 (a teraz jest 8).

Składy będą dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością. W porównaniu do wcześniejszych pojazdów w tym znajdą się dwie toalety, a jedna z nich zostanie dostosowana do pasażerów z niepełnosprawnością. W pociągach znajdą się urządzenia ułatwiające podróż z dziećmi, między innymi przewijaki dla niemowląt.

W środę (30 lipca) Piotr Breś poinformował o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma H. CEGIELSKI Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. na kwotę blisko 192,4 miliony złotych.

– Informacja o wyborze oferty Cegielskiego na pojazdy z nowej rodziny elektrycznych zespołów trakcyjnych to dowód konkurencyjności naszej Spółki oraz wyraz zaufania do rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych wdrażanych przez naszych inżynierów. Swoje doświadczenie zbudowaliśmy na pojazdach z serii PLUS i teraz otwieramy nowy rozdział w historii firmy, oferując innowacyjne pojazdy trakcyjne o najlepszej relacji ceny do jakości. Głęboko wierzę, że po zamówieniach z województw lubuskiego i lubelskiego, kolejne regiony i przewoźnicy wybiorą właśnie nasze rozwiązania. Obecnie przygotowujemy się do analogicznego postępowania zakupowego w województwie wielkopolskim i mam nadzieję, że region tak silnie związany z Cegielskim będzie kolejnym użytkownikiem naszych pojazdów zaprojektowanych od podstaw w Poznaniu – mówił Grzegorz Kucia, Prezes Zarządu H.CEGIELSKI Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

Pierwotnie na sfinansowanie zakupu EZT przeznaczono kwotę w wysokości ponad 168 mln złotych, jednak Sejmik Województwa Lubelskiego – na wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego – zgodził się zwiększyć budżet na realizację tego zadania.

Dostawy nowych pojazdów zostaną zrealizowane do 3 października 2029 roku, co zbiegnie się również z realizacją projektu w infrastrukturę kolejową z Programu Kolej+ na kwotę ok. 4,5 miliarda złotych.