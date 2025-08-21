Tragedia podczas pożaru kamienicy w Lublinie. Służby podają nowe fakty

Do pożaru doszło około godziny 3:45 w nocy. - Ze zgłoszenia wynikało, iż przy ulicy Słowikowskiego w Lublinie doszło do pożaru kamienicy. Ogień najprawdopodobniej miał pojawić się na poddaszu- relacjonuje podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej komendy policji. Podczas akcji gaśniczej w mieszkaniu na poddaszu strażacy znaleźli ciała dwóch osób. W związku z pożarem z kamienicy ewakuowano 8 osób. Pożarowi towarzyszyło silne zadymienie, które obejmowało klatkę schodową i wyższe piętra. „Mieszkanie, w którym powstał pożar, uległo całkowitemu spaleniu” - podaje KW PSP w Lublinie.

Strażacy równocześnie gasili pożar oraz przeszukiwali pozostałe pomieszczenia, aby upewnić się, że w zadymionych mieszkaniach nie pozostały inne osoby wymagające pomocy.

Dwa ciała przekazano na sekcję zwłok. - Wstępnie ustalono, że mogą to być 60-letni mieszkańcy budynku. Od razu po ugaszeniu pożaru pod nadzorem prokuratora rozpoczęło się wyjaśnianie przyczyn i dokładnych okoliczności pożaru. W oględzinach będzie brał udział biegły z zakresu pożarnictwa- zaznacza podinspektor Gołębiowski.