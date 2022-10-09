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14:09
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Українська музика: народження чи Ренесанс?

Autor: Zdjęcie autora Роман Курач
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Як і багато прекрасних речей, нова українська поп-культура народжувалась у муках. Із самого початку навколо мовного закону було багато галасу. Шквал критики, кпини скептиків, відвертий спротив частини проросійських політиків. Були сумніви щодо суспільного запиту на українську мову. Однак час показав - запит є.

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Artykuł powstał przy okazji wydania specjalnego - Dziennik Bardzo Wschodni. Wydanie specjalne, zostało przygotowane z inicjatywy i środków stowarzyszenia Homo Faber przez ukraińskich i białoruskich dziennikarzy Lublina

Видання спеціальне створенo з ініціативи та фінансуванням об’єднання Homo Faber і силами українських і білоруських журналістів Любліна

*** 

Саме від моменту прийняття мовного закону почав формуватись новий, суверенний україномовний шоу-бізнес. Саме як окремий ринок, а не периферійний кадрово-сировинний придаток російського - на нього і орієнтувались більшість наших зірок. А підкорення Києва нерідко вважалось лише трампліном на шляху до Москви.

Раша, Ґудбай?

Вже не вперше наша сцена голосно заявляє про себе далеко за межі країни. Однак вперше у нас ціла плеяда україномовних артистів, котрі завоювали серця саме західних слухачів. Перший помітний спалах нашої культури відбувся у 2004, знаковому для України році. Руслана Лижичко перемогла на Євробаченні, просто-таки підірвавши ситу і спокійну Європу своїми "Дикими танцями", щоправда, у англомовній версії, але акценти були розставлені вірно. Згодом була Вєрка Сердючка з другим місцем. І хоч її пісня була знову ж таки не українською мовою, однак вона підпалила п'яті точки росіянам. Який ще народ може почути у безсенсовому і нейтральною "Лаша Тумбай" заклик "Раша Ґудбай"?  Хоча це теж по-своєму геніально.

Далі було доволі тихо аж до 2016 року. Тодішню перемогу Джамали на Євробаченні ще можна списати на політику (пісня "1944" була про депортацію кримських татар). Однак вже минулорічний фурор від гурту Go-A в цю формулу не вписується. Ну а цьогорічний тріумф Калуша - це взагалі навіть не про політику і не про шоу-біз. Це про культуру, автентичність, ідентичність.

Української музики стало відчутно більше не лише в Україні, а й у світі. Особливе значення мали виступи наших артистів влітку на найбільшому європейському фестивалі Sziget. Справа в тому, що він відбувається в Угорщині, де уряд займає неоднозначну позицію щодо Росії. Саме тому їхні флешмоби і перформанси в інформаційному сенсі були не менш важливими, ніж крик Калуша зі сцени Євробачення про Азовсталь.

На кожному другому такому заході хоч хтось та й буде українцем. І хтось з колективу... пішов воювати

На щастя, ми живемо в час, коли навіть не обов'язково виїжджати із Любліна, щоб почути українську музику, в тому числі і наживо. Ось неповний перелік тих, хто завітав до міста: KALUSH ORCHESTRA(ці хлопці взагалі побували у нас двічі, а до кінця року ще маємо трохи часу), Jerry Heil, Павло Табаков, Vivienne Mort, Tember Blanche, Kozak System, Без Обмежень.

І Танок на майдані Конго, з Харкова. З початком повномасштабної війни троє учасників гурту – вокаліст Олег "Фагот" Михайлюта, бас-гітарист Костянтин Жуйков та гітарист Ярослав Верьовкін  взялися до зброї, відповідно – у Теробороні, Нацгвардії та ЗСУ. На час благодійних концертів вони отримали відпустки. Браво ви! До речі, вже всі бачили «Історію України за 5 хвилин» від ТНМК? Варто.

Це лише найвідоміші. А скільки наших виступало цьогоріч на різноманітних фестивалях! Не перелічити усіх... А ще містяни мали нагоду поспілкуватися з Сергієм  Жаданом  (був без Собак) - титаном духу, та й просто глибою, яких зараз мало.

Дійсно, останнім часом Люблін зутрічав визначних для України особистостей. Окрім того тут регулярно відбуваються культурні події. І хоча подекуди вони "дрібніші" за рангом, однак вони варті Вашої уваги. На кожному другому такому заході серед дійових осіб хоч хтось та й буде українцем. Також іноді проводяться дискотеки, де звучить наша музика. Хоча тут буває по-різному: іноді на вечірці, яка заявлена як "для українців/для наших" можуть крутнути російське, або ж як мінімум російськомовне. Тут вже думайте собі самі, наскільки комфортно вам із цим буде. А на "Nowe Radio" цілі плейлісти нашої музики давно вже не дивина.

І окремо варто згадати за щорічний фестиваль Ukraina w Centrum Lublina, котрий проводиться у листопаді. В нього входять літературні зустрічі, виставки, і звісно ж виступи - як місцевих талантів, так і запрошених зірок. В минулі роки в рамках події приїжджали Олег Скрипка, "Один в Каное" та інші.

Також, 6 листопада відбудеться концерт української музики в рамках проекту Олександри Оркуші  "Дякую для Любліна" за стипендію Chatka Żaka від LW Bogdanka. Це проект вдячності Любліну від українського народу, який включатиме в себе також майстер-класи та інші події. Якщо маєте таланти або вміння і бажаєте долучитись до проекту - пишіть до Олександри в соцмережах (або до нас – прим. ред.)

Незважаючи на те, шо Люблін далеко не мегаполіс, тут іноді важко встежити за усіма концертами, виставками, майстер-класами та іншими подіями такого типу.  До того ж, на багато із них вхід вільний. Користуйся, окультурюйся, інтегруйся

 

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