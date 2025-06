Ulica Lubelskiego Lipca '80 gotowa a kolejne inwestycje w drodze. Wiemy kiedy pojadą tędy kierowcy

Prace budowlane przy nowej ulicy dobiegły końca. Jak poinformowali przedstawiciele władz miasta, droga zostanie oddana do użytku najpóźniej w poniedziałek 7 lipca. Ten miesiąc to data nieprzypadkowa – wpisuje się w 45. rocznicę wydarzeń Lubelskiego Lipca. Jest to, jak twierdzą władze, uhonorowanie tamtych wydarzeń.

– Kończą się odbiory wewnętrzne i będziemy lada moment przekazywać naszym mieszkańcom do użytku tą drogę – mówi Tomasz Fulara, zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju podczas briefingu.

Ulica powstała na terenie, który wcześniej nie miał bezpośredniego połączenia komunikacyjnego. Nowy odcinek wpisuje się w sieć dróg łączących centrum miasta z dworcem Lublin i Aleją Unii Lubelskiej. Zbudowano trzy pasy ruchu, buspas, ścieżki rowerowe oraz dwa nowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i rondo. Droga została także w pełni oświetlona i wyposażona w kanalizację deszczową, sanitarną oraz wodociągową.

Z myślą o lokalnych mieszkańcach przebudowano również ulice Ciepłą, Włościańską i Przeskok. Jak zaznaczają urzędnicy, obszar ten uległ radykalnej przemianie.

– Ta ulica to również bardzo poważny element rewitalizacji tego terenu. W szczególności dzielnica Za Cukrownią, jeszcze raz to podkreślam, kilka lat wstecz to była taka postindustrialna dzielnica – podkreślał dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Grzegorz Malec.

Nie zabrakło także podziękowań dla wykonawców, którzy zmagali się z wyjątkowo trudnymi warunkami gruntowymi.

– Wbito ponad jedenaście tysięcy pali o średniej głębokości sześciu metrów – przekazywał Malec.

– To była jedna z najtrudniejszych inwestycji, jakie realizowaliśmy - mówi Marcin Zieliński, dyrektor lubelskiego oddziału Strabag, czyli wykonawcy inwestycji. - Jak 19 lat pracuję w tej firmie, tak trudnego tematu jeszcze nie mieliśmy - twierdzi.

Nowa droga powstała za łączną kwotę 96 milionów złotych, z czego 65 milionów stanowiło dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Aleja Unii Lubelskiej w kolejce do przebudowy

Już w przyszłym tygodniu ruszają prace przy przebudowie Alei Unii Lubelskiej. Zrealizowane zostaną one w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027.

– Rozpoczynamy inwestycję zgodnie z wakacyjnym cyklem, by zminimalizować utrudnienia w ruchu – przekonują urzędnicy.

Remont potrwa dwa lata i – jak zaznaczono – będzie wiązał się z czasowymi niedogodnościami, jednak jego efekty mają w pełni zrekompensować okres prac.

Ułatwienia i zmiany w ruchu

Nowa ulica oznacza, że żegnamy się z dotychczasowym tymczasowym łącznikiem drogowym przy stacji benzynowej. Choć nie zniknie on całkowicie, zostanie ograniczony do służb miejskich i ewentualnie komunikacji publicznej.

– Główny ruch będziemy chcieli puścić nowym ciągiem, pod wiaduktami – zapowiada dyrektor Grzegorz Malec.

Nowa nawierzchnia została wykonana w technologii BBTM, która ma na celu ograniczenie hałasu. 20 proc. nawierzchni stanowią puste przestrzenie, a pozostałe 80 proc. to materiał drogowy. Dzięki temu rozwiązaniu można ograniczyć hałas rozpędzonych samochodów o nawet kilka decybeli. Droga stanie się kluczowym elementem nowego centrum komunikacyjnego Lublina – w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, Areny Lublin i Parku Ludowego.