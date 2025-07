Poleć na wakacje. Sprawdź, dokąd możesz polecieć w tym sezonie z lotniska w Lublinie

Rzym, Włochy – Antyczne serce Europy

Szukasz miejsca, w którym historia dosłownie czai się za każdym rogiem? Rzym będzie strzałem w dziesiątkę. Ze Świdnika dotrzesz tam z Aeroitalią we wtorki i soboty. Lot trwa ok. 2 godziny, a bilety można znaleźć już od 300 zł – średnio kosztują 700–900 zł w jedną stronę.

Rzym to nie tylko Koloseum czy Panteon. To także mniej oczywiste zakątki, jak malownicze Zatybrze z wąskimi uliczkami i klimatycznymi restauracjami, czy wzgórze Awentyn z ogrodem pomarańczowym i słynną dziurką od klucza. Warto też wybrać się na jednodniową wycieczkę do pobliskiego Tivoli i zwiedzić bajkowe wille – Villa d’Este i Villa Adriana.

2. Barcelona, Hiszpania – Tętniące życiem miasto Gaudiego

Loty z Lublina odbywają się w poniedziałki i piątki z Ryanairem. Podróż trwa ok. 3 godziny, a lot można znaleźć nawet za 145 zł – choć średnio trzeba liczyć się z kosztem 1100–1200 zł za bilet w jedną stronę.

Barcelona to idealne połączenie zabytków, kultury i wypoczynku nad wodą. Spaceruj śladami Gaudiego: Sagrada Familia, Park Güell i Casa Batlló robią wrażenie nawet na osobach niezainteresowanych architekturą. Lubisz widoki? Wjedź kolejką na wzgórze Montjuïc. Na leniwe popołudnie – plaża Barceloneta i przekąski w jednej z lokalnych knajpek w dzielnicy El Born.

3. Mediolan, Włochy – Elegancja, sztuka i smak

Mediolan to miasto elegancji, szyku i dobrej kawy. Z lotniska w Świdniku polecisz tam w czwartki i niedziele z Ryanairem, a podróż potrwa około 2 godziny. Bilety można znaleźć już od 300 zł, ale średnie ceny utrzymują się na poziomie 600–700 zł.

Zwiedzanie zacznij od imponującej katedry Duomo, potem przejdź się po Galerii Vittorio Emanuele II, gdzie zakupy to prawdziwe doświadczenie estetyczne. Warto zajrzeć do teatru operowego La Scala albo odpocząć w parku Sempione. Jeżeli masz ochotę na wycieczkę – zaledwie godzinę drogi dzieli Cię od jeziora Como, które zachwyca widokami i spokojem.

4. Split, Chorwacja – Morska przygoda i starożytność

Loty ze Świdnika do Splitu odbywają się we wtorki i soboty z Wizz Airem. Ceny za bilet wahają się od 300 do 900 zł, a podróż trwa ok. 2 godziny.

Split łączy nadmorski relaks z bogatą historią. Zobacz imponujący Pałac Dioklecjana, przespaceruj się promenadą Riva i odpocznij na plaży Kašjuni. Z portu ruszają rejsy na pobliskie wyspy: Hvar, Brač czy Vis – każda z nich to inny sposób na spędzenie dnia.

5. Gdańsk, Polska – Morskie klimaty bez opuszczania kraju

Chociaż Gdańsk leży w Polsce, lot z Lublina (Świdnika) to świetna alternatywa dla długiej podróży pociągiem lub samochodem. Lot trwa zaledwie 1 godzinę i 10 minut, a połączenia realizowane są we wtorki i soboty przez Ryanair. Ceny za bilet w jedną stronę to około 300– 500 zł.

W Gdańsku warto przejść się po Długim Targu, odwiedzić Europejskie Centrum Solidarności, wspiąć się na wieżę Bazyliki Mariackiej czy pospacerować wzdłuż Motławy. Latem koniecznie odwiedź też molo w Sopocie lub wybierz się na rowerową wycieczkę do Gdyni.

6. Burgas, Bułgaria – Nadmorskie miasto pełne życia i natury

Z lotniska w Świdniku do Burgas polecisz linią Wizz Air w środy i niedziele. Lot trwa około 1 godziny i 55 minut, a ceny biletów zaczynają się od około 300 zł, choć przeciętnie wynoszą około 1200 zł za lot w jedną stronę.

Burgas to nie tylko plaże – to też parki, muzea i piękna promenada nad morzem. Warto odwiedzić rezerwat przyrody Poda z różnorodnością ptaków oraz park morski Sea Garden – idealne miejsce na spacer. Miłośnicy historii docenią Muzeum Archeologiczne.

7. Antalya, Turcja – Słoneczne plaże i antyczne ruiny

Loty do Antalyi ze Świdnika odbywają się w środy, czwartki, soboty i niedziele, obsługiwane przez Coral Travel, Itaka, Rainbow oraz TUI. Podróż trwa około 2 godziny i 45 minut, a bilety kosztują średnio od 1600 do 2500 zł w jedną stronę.

Antalya słynie z długich, piaszczystych plaż, ale także z historii. Warto zobaczyć starożytne ruiny Termessos położone na wzgórzu, Stare Miasto (Kaleiçi) z wąskimi uliczkami i zabytkowymi budynkami, a także Wodospad Düden, który spada prosto do morza. To miejsce idealne dla osób, które chcą połączyć wypoczynek z odkrywaniem historii.

8. Monastir, Tunezja – Słoneczne plaże i egzotyczna atmosfera

Z lotniska w Świdniku do Monastiru polecisz głównie w poniedziałki liniami GTS Poland, EXIM, Rainbow Tours, Sun&Fun Holidays oraz Prima Holiday. Lot trwa około 2 godziny i 45 minut, a ceny biletów zaczynają się od 800-900 zł, choć średnio wynoszą około 1500- 2000 zł w jedną stronę.

Monastir to świetne miejsce na wakacje. W sam raz na spacer po nadmorskiej promenadzie pełnej kawiarni i sklepików, gdzie można kupić lokalne pamiątki i spróbować tunezyjskich słodkości. Warto też odwiedzić Wielki Meczet i Ribat – średniowieczną twierdzę, z której rozciąga się piękny widok na miasto i morze.

Dla aktywnych: rejsy katamaranem, sporty wodne i przejażdżki na wielbłądach. Można też zajrzeć do pobliskiego ogrodu botanicznego lub wybrać się na wycieczkę do Sousse – miasta pełnego lokalnego kolorytu i bazarów.

9. Heraklion, Grecja – Słońce, morze i grecka gościnność

Ze Świdnika do Heraklionu polecimy liniami Grecos, Itaka, Rainbow oraz TUI w środy. Lot trwa około 2 godziny i 45 minut, a bilety kosztują między 900 a 1100 zł w jedną stronę.

Heraklion to tętniące życiem miasto nad Morzem Kreteńskim, idealne miejsce na rozpoczęcie wakacyjnej przygody. Możesz tu spacerować nad brzegiem morza, odpocząć w jednej z licznych kawiarni albo pospacerować po lokalnym targu, gdzie czekają świeże owoce, przyprawy i rękodzieło.

Blisko Heraklionu jest malownicza plaża Amoudara, idealna na relaks i kąpiele słoneczne. Możesz też wybrać się na wycieczkę łodzią do pobliskich zatok lub odwiedzić wąwóz Samaria – jedno z najpiękniejszych miejsc na Krecie dla miłośników pieszych wędrówek.

10. Hurgada, Egipt – Egzotyczny wypoczynek pełen przygód

Z lotniska w Świdniku do Hurgady polecisz w czwartki liniami GTS Poland, Exim, Sun&Fun Holidays oraz JoinUp!. Lot trwa około 4 godzin, a ceny biletów wahają się od 1700 do 2300 zł w jedną stronę.

Hurgada to miejsce idealne na plażowanie i aktywny wypoczynek. Obowiązkowo odwiedź Marinę – centrum życia turystycznego, pełne restauracji, barów i sklepów z pamiątkami. Na miłośników sportów wodnych czekają nurkowanie i snorkeling przy rafach koralowych – w okolicy znajduje wiele szkół nurkowania, które organizują wyprawy dla początkujących i zaawansowanych.