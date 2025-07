Mieszkaniec zwrócił się z prośbą do miasta o uwzględnienie tego miejsca, wraz z okoliczną ulicą Nowy Świat, jako potencjalnego obszaru nasadzeń kompensacyjnych, np. w związku z dużą wycinką prowadzoną na terenach inwestycyjnych za zakładami Lubelli.

Projekt nasadzeń zastępczych okazał się niewystarczający – pisze w wiadomości do naszej redakcji. – Mając na uwadze niepokojące zjawisko miejskiej wyspy ciepła, warto pochylić się nad takimi "patelniami" , których jest niestety coraz więcej. Gęsty szpaler drzew z pewnością korzystnie wpłynie na zmniejszenie znacznej emisji hałasu oraz kurzu – sugeruje.

Zwraca też uwagę na specyfikę miejsca – duże nasłonecznienie i lessowe podłoże – oraz proponuje konkretne gatunki, które mogłyby się tam sprawdzić.

– Pozwolę sobie zasugerować następujące gatunki drzew i krzewów: lipa, jesion, klon, akacja lub inne ciepło- i światłolubne. Z krzewów pragnę zwrócić uwagę na: pęcherznicę kalinolistną (np. bordową), berberysy, trzmieliny czy tawuły – wskazuje mieszkaniec.

W swoim piśmie apeluje również o spojrzenie szerzej na problem braku zieleni w mieście. W związku ze swoimi uwagami zaapelował on do władz miasta o uwzględnienie tego obszaru do wykonania dodatkowych nasadzeń zastępczych w przyszłości.

Nasadzenia były – wszystko zgodnie z planem

Urzędnicy zapewniają, że wszystkie nasadzenia, które były konieczne zostały zrealizowane zgodnie z planem.

– Po zakończeniu przebudowy na skrzyżowaniu ulic Smoluchowskiego, Dywizjonu 303 i Wrotkowskiej w 2018 roku przywrócono stan zieleni i dokonano nasadzeń zgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową. Był to etap niezbędny do odbioru inwestycji i oddania jej do użytku. Tym samym ze strony zamawiającego zostały dopełnione wszelkie procedury w tym zakresie – zapewnia Monika Fisz, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Trochę więcej światła na sytuację rzuca Justyna Góźdź, rzeczniczka prezydent miasta.

– W 2020 i 2021 roku nasadzono przy ul. Nowy Świat 20 lip szerokolistnych 'Fastigiata', dodatkowo wykonano nasadzenia krzewów i traw o łącznej powierzchni 672 m2. W 2023 roku Wydział Zieleni wymienił obumarłe drzewa i uzupełnił nowymi drzewami szpaler klonów pospolitych na terenie drogi dojazdowej przy ul. Nowy Świat 34 i 34a, a wiosną 2024 roku zostały uzupełnione ubytki roślin na rabatach – mówi urzędniczka.

To jednak nie koniec, kolejne drzewa mają się pojawić w tym miejscu już niedługo.

– Obecnie przy ul. Nowy Świat Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej zaplanował wykonanie nasadzeń 7 drzew (2 wiśni piłkowanych oraz 5 lip drobnolistnych) w ramach nasadzeń zastępczych – informuje Góźdź.

Miasto zapewnia również, że na bieżąco kontroluje stan drzew.

– W wyniku dokonanej w ostatnim czasie wizji w terenie, przy ul. Nowy Świat stwierdzono obumarcie dwóch młodych nasadzeń, które jesienią zostaną wymienione oraz uschnięcie jednej jarzębiny. Z uwagi na wielkość drzewa, konieczne będzie jego usunięcie, a rekompensata będzie posadzona w miejscu usuniętego drzewa – mówi rzeczniczka.

Urzędnicy twierdzą, że i tak robią więcej niż muszą.