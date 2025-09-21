Wykopki kartoflane jak dawniej. Tradycja ożyła w Muzeum Wsi Lubelskiej

Na polu między Zagrodą z Urzędowa a Zagrodą z Niemiec zaprezentowano m.in. kopanie ziemniaków motykami, pokaz pracy kopaczki konnej, porządkowanie i bronowanie kartofliska, a także zwózkę plonów do piwnicy. Goście mogli również dowiedzieć się, jak dawniej przechowywano ziemniaki.

Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych – na specjalnym stanowisku edukacyjnym dzieci wykonywały pieczątki z kartofli. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także pieczenie ziemniaków w ognisku w wąwozie przy Dworze z Żyrzyna. Wszystkim towarzyszyła muzyka kapeli ludowej, która podkreślała wyjątkowy klimat wydarzenia.

Dzień zakończyła Msza Święta odprawiona o godz. 15 w Kościele z Matczyna.

Organizatorzy podkreślają, że „Wykopki kartoflane” to nie tylko okazja do zabawy i degustacji, lecz przede wszystkim forma przypomnienia o dawnych praktykach rolniczych, które przez stulecia były podstawą życia na wsi.