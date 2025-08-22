Zderzenie samochodu z pociągiem. Występują utrudnienia

Po godzinie 12 na przejściu kolejowym w Lublinie doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem.
Do zdarzenia doszło około południa. Pociąg relacji Rzeszów Główny-Kołobrzeg zderzył się z samochodem osobowym marki Renault na przejściu kolejowym w okolicy ulicy Stary Gaj. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
- Na miejsce wezwana została straż pożarna. Nasze czynności polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - informuje dyżurny straży pożarnej.
Obecnie na trasie Lublin - Lublin Zemborzyce wstrzymany jest ruch pociągów. Składy mogą przyjeżdżać z opóźnieniem. Pociąg relacji Lublin Rzeszów opóźniony jest o ok. 120 minut, natomiast skład z Rzeszowa do Kołobrzegu o około 110 minut.
- Pociągi Polregio kierowane są drogą okrężną. Przepraszamy za utrudnienia - informuje portal pasażera PKP PLK.
Obecnie ruch pociągów odbywa się po jednym torze.
- Trwa ocena uszkodzeń. Według wstępnych ustaleń uszkodzony został jeden z wagonów Intercity. Wznowienie ruchu pociągów po drugim torze możliwe będzie po dokładnym sprawdzeniu stanu infrastruktury - informuje Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Sprawca zdarzenia będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za spowodowane straty.