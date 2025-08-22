Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 22 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Lublin

Dzisiaj
14:04
Strona główna » Lublin

Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
Udostępnij A A
(fot. mat. organizatora)

Nie wyrzucaj – podaj dalej! Już w sobotę w Miejscu Aktywności Lokalnej „Szerokie Możliwości” odbędzie się Bazarek Sąsiedzki w duchu zero waste. Będzie można wymienić się niepotrzebnymi rzeczami, a najmłodsi wezmą udział w warsztatach rękodzielniczych.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W najbliższą sobotę (23 sierpnia) mieszkańcy dzielnicy Szerokie będą mieli okazję połączyć ekologię z sąsiedzką integracją. W godz. 10:30–13:30 w Miejscu Aktywności Lokalnej „Szerokie Możliwości” przy ul. Nałęczowskiej 175 odbędzie się Bazarek Sąsiedzki w duchu zero waste.

To wydarzenie, podczas którego każdy może dać przedmiotom drugie życie – zamiast wyrzucać, można je wymienić, sprzedać za symboliczne kwoty lub znaleźć coś dla siebie.

– Chcemy pokazać, że zero waste to nie tylko modne hasło, ale realny sposób na oszczędność, kreatywność i odpowiedzialność za środowisko. Każdy przedmiot może dostać drugie życie – wystarczy zmienić sposób myślenia o konsumpcji – mówi Michalina Broda, animatorka kultury i koordynatorka MAL „Szerokie Możliwości”.

Warsztaty dla najmłodszych

Organizatorzy przygotowali też coś dla dzieci. Podczas warsztatów rękodzielniczych będzie można wyplatać makramowe listki oraz tworzyć tradycyjne lalki-motanki z resztek materiałów.

– Bazarek to także przestrzeń spotkania. Sąsiedzi mogą się poznać, wymienić doświadczeniami, a dzieci mają okazję nauczyć się przedsiębiorczości i ekologicznych nawyków poprzez zabawę – dodaje Michalina Broda.

Dlaczego zero waste?

Według badań aż 22 proc. niepotrzebnej odzieży i obuwia trafia prosto na wysypiska, bez szans na odzyskanie surowców. To ogromna strata – zwłaszcza że produkcja jednej bawełnianej koszulki pochłania aż 2,7 tys. litrów wody, czyli tyle, ile statystyczny człowiek wypija przez prawie trzy lata.

Tak według projektów zgłoszonych do konkursu na koncepcję architektoniczną może wyglądać ścieżka w koronach roztoczańskich drzew. Z pewnością będzie to ogromna atrakcja dla turystów
galeria

Ścieżka wśród drzew, widokowa wieża i coś jeszcze. RPN dostał miliony na te atrakcje

Koncepcja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie
Chełm

Dużo zieleni, hamaki, domki dla jeży. Ogródek Jordanowski czekają spore zmiany

Szykują niespodziankę na wrzesień. Uczniowie nie poznają placu przy szkole
galeria

Szykują niespodziankę na wrzesień. Uczniowie nie poznają placu przy szkole

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
ekologia zero waste fundacja Teatrikon miejsce aktywności lokalnej

Pozostałe informacje

Oddział chorób płuc nie funkcjonuje w zamojskim "starym" szpitalu od początku czerwca. Tak pozostanie na pewno do końca listopada

Pulmonologia w zawieszeniu. Lekarzy jak nie było, tak nie ma

Jest lepiej niż było, bo udało się podpisać umowę z jednym specjalistą, ale to za mało, by oddział chorób płuc w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym mógł wznowić działalność. Wojewoda zgodził się na przedłużenie zawieszenia pulmonologii do końca listopada.
Piłkarze ręczni AZS AWF Biała Podlaska będą mieli pracowity weekend. W piątek zagrają w Puławach, a w sobotę w Zwoleniu

Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska zagrają w Memoriale Jerzego Grzegorza Markiewicza

KPR Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska wezmą udział w VI Memoriał Jerzego Grzegorza Markiewicza, w Zwoleniu
Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

Policja wyjaśnia okoliczności czwartkowego wypadku. W wyniku zderzenia z drzewem do szpitala trafiły 35- i 7-latka.
Grzegorz Lipa

Lipa w miejsce Madziara. Zmiany w WORD Lublin

Ryszard Madziar nie jest szefem WORD  Lublinie. Zastąpił go Grzegorz Lipa.
Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

Nie wyrzucaj – podaj dalej! Już w sobotę w Miejscu Aktywności Lokalnej „Szerokie Możliwości” odbędzie się Bazarek Sąsiedzki w duchu zero waste. Będzie można wymienić się niepotrzebnymi rzeczami, a najmłodsi wezmą udział w warsztatach rękodzielniczych.
Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

W PGE Ekstralidze zaczyna się ta część sezonu, na którą kibice czekają najbardziej. W piątek odbędą się pierwsze półfinałowe spotkania w wykonaniu czterech najlepszych ekip
Budowa odcinka S17 między Tomaszowem Lubelskim a Hrebennem

Kolejne odkrycie przy budowie S17. To ludzkie kości?

Być może będzie to kolejne ważne odkrycie podczas budowy drogi ekspresowej S17. Dzisiaj w gminie Lubycza Królewska pracownicy Budimexu natrafili na szczątki. Możliwe, że ludzkie.
Zderzenie samochodu z pociągiem. Występują utrudnienia
AKTUALIZACJA

Zderzenie samochodu z pociągiem. Występują utrudnienia

Po godzinie 12 na przejściu kolejowym w Lublinie doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem.

W sezonie 2025/2026 w ekstralidze rugby Edach Budowlani Lublin deklarują walkę o medal

Edach Budowlani Lublin zaczynają nowy sezon od meczu z Arką Gdynia

Wyjazdowym spotkaniem z Life Style Catering RC Arka Gdynia Edach Budowlani Lublin rozpoczną nowy sezon. Początek meczu w sobotę, o godzinie 16.
Dziadek potrącił 1,5 rocznego wnuczka

Dziadek potrącił 1,5 rocznego wnuczka

Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 1,5 rocznego chłopca przez jego 63-letniego dziadka. Zdarzenie miało miejsce na przydomowym podwórku.

Kwartet Szafa Gra podczas koncertu w Zamościu wykona znane i lubiane hity z lat 70., 80. i 90, jak np. „Felicita”, „Jak się masz kochanie”, „Waterloo” czy „Tyle słońca w całym mieście”
NASZ PATRONAT
22 sierpnia 2025, 15:00

Historia na wielkim ekranie. Trzy dni z dokumentalnym filmem

Trzy dni (22-24 sierpnia) i czternaście najnowszych, najciekawszych filmów historycznych. To program 13. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”, który rusza już dzisiaj. A na finał zaplanowano koncert, który zabierze publiczność w podróż po „Największych przebojach ostatnich dekad”.
Sprzedajesz przez internet? Tak tanio nadasz paczkę

Sprzedajesz przez internet? Tak tanio nadasz paczkę

Prowadzisz sprzedaż w internecie i każda zaoszczędzona złotówka ma dla Ciebie znaczenie? Doskonale to rozumiemy. Koszty wysyłki potrafią spędzać sen z powiek, a Twoi klienci oczekują szybkiej i, co najważniejsze, taniej dostawy. Zastanawiasz się, jak sprostać tym oczekiwaniom i nie zbankrutować? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – wysyłanie paczek wcale nie musi być drogie. Wystarczy, że poznasz sprawdzone sposoby na optymalizację tego procesu.
Wybierz uczelnię z praktycznym podejściem do nauki zawodu. Oferta edukacyjna WSPA!

Wybierz uczelnię z praktycznym podejściem do nauki zawodu. Oferta edukacyjna WSPA!

Stoisz u progu wyboru uczelni wyższej i zastanawiasz się, co naprawdę zagwarantuje rozwój zawodowy? Chcesz się uczyć, ale boisz się, że teoria okaże się oderwana od praktyki? Jeśli zależy Ci na tym, by zdobyć wiedzę, którą wykorzystasz zaraz po obronie pracy dyplomowej, to powinieneś rozważyć uczelnię stawiającą na praktyczne kształcenie. WSPA oferuje model edukacji, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób chcących rozwijać kompetencje, uczestniczyć w realnych projektach i połączyć naukę ze zdobywaniem autentycznego doświadczenia zawodowego.
Z Lublina do Wenecji. Lubelski policjant pomaga miejscowym funkcjonariuszom

Z Lublina do Wenecji. Lubelski policjant pomaga miejscowym funkcjonariuszom

Policjant z lubelskiej prewencji obecnie odbywa swoją służbę w słonecznej Wenecji. Tam dba m.in. o bezpieczeństwo turystów.

Przed piłkarkami PGE MKS El-Volt Lublin ostatni turniej towarzyski

PGE MKS El-Volt Lublin tym razem zagra na Węgrzech

Przed zawodniczkami PGE MKS El-Volt kolejny turniej towarzyski. Tym razem ekipa z Lublina zagra dwa mecze na Węgrzech

Najnowsze
Oddział chorób płuc nie funkcjonuje w zamojskim "starym" szpitalu od początku czerwca. Tak pozostanie na pewno do końca listopada

15:34 Pulmonologia w zawieszeniu. Lekarzy jak nie było, tak nie ma

15:03

Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska zagrają w Memoriale Jerzego Grzegorza Markiewicza

14:43

Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

14:15

Lipa w miejsce Madziara. Zmiany w WORD Lublin

14:04

Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

13:28

Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

13:17

Kolejne odkrycie przy budowie S17. To ludzkie kości?

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Oddział chorób płuc nie funkcjonuje w zamojskim "starym" szpitalu od początku czerwca. Tak pozostanie na pewno do końca listopada

Pulmonologia w zawieszeniu. Lekarzy jak nie było, tak nie ma

Piłkarze ręczni AZS AWF Biała Podlaska będą mieli pracowity weekend. W piątek zagrają w Puławach, a w sobotę w Zwoleniu

Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska zagrają w Memoriale Jerzego Grzegorza Markiewicza

Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

Grzegorz Lipa

Lipa w miejsce Madziara. Zmiany w WORD Lublin

Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

Oddział chorób płuc nie funkcjonuje w zamojskim "starym" szpitalu od początku czerwca. Tak pozostanie na pewno do końca listopada

Pulmonologia w zawieszeniu. Lekarzy jak nie było, tak nie ma

Piłkarze ręczni AZS AWF Biała Podlaska będą mieli pracowity weekend. W piątek zagrają w Puławach, a w sobotę w Zwoleniu

Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska zagrają w Memoriale Jerzego Grzegorza Markiewicza

Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

Grzegorz Lipa

Lipa w miejsce Madziara. Zmiany w WORD Lublin

Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

CS 67 Szakal, czyli polski czołg poziomu XI w grze World of Tanks
film

World of Tanks 2.0, czyli nowy poziom czołgów (wideo)

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Tomasz Obszański został jednym z etatowych doradców Prezydenta RP
film

Rolnik z Tarnogrodu i ekonomista z Zamościa wśród doradców Karola Nawrockiego

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

film
Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Foto
Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

15,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

44,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

300,00 zł
Praca -> Poszukuję

poszukuję pracy

lublin

0,00 zł

Komunikaty