Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

W najbliższą sobotę (23 sierpnia) mieszkańcy dzielnicy Szerokie będą mieli okazję połączyć ekologię z sąsiedzką integracją. W godz. 10:30–13:30 w Miejscu Aktywności Lokalnej „Szerokie Możliwości” przy ul. Nałęczowskiej 175 odbędzie się Bazarek Sąsiedzki w duchu zero waste.

To wydarzenie, podczas którego każdy może dać przedmiotom drugie życie – zamiast wyrzucać, można je wymienić, sprzedać za symboliczne kwoty lub znaleźć coś dla siebie.

– Chcemy pokazać, że zero waste to nie tylko modne hasło, ale realny sposób na oszczędność, kreatywność i odpowiedzialność za środowisko. Każdy przedmiot może dostać drugie życie – wystarczy zmienić sposób myślenia o konsumpcji – mówi Michalina Broda, animatorka kultury i koordynatorka MAL „Szerokie Możliwości”.

Warsztaty dla najmłodszych

Organizatorzy przygotowali też coś dla dzieci. Podczas warsztatów rękodzielniczych będzie można wyplatać makramowe listki oraz tworzyć tradycyjne lalki-motanki z resztek materiałów.

– Bazarek to także przestrzeń spotkania. Sąsiedzi mogą się poznać, wymienić doświadczeniami, a dzieci mają okazję nauczyć się przedsiębiorczości i ekologicznych nawyków poprzez zabawę – dodaje Michalina Broda.

Dlaczego zero waste?

Według badań aż 22 proc. niepotrzebnej odzieży i obuwia trafia prosto na wysypiska, bez szans na odzyskanie surowców. To ogromna strata – zwłaszcza że produkcja jednej bawełnianej koszulki pochłania aż 2,7 tys. litrów wody, czyli tyle, ile statystyczny człowiek wypija przez prawie trzy lata.