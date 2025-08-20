Do zdarzenia doszło około godziny 2. W polu kukurydzy powstał krater, a w okolicy znaleziono nadpalone elementy plastikowe i metalowe. W wyniku eksplozji wybite zostały szyby w kilku domach, uszkodzony został budynek gospodarczy oraz linia energetyczna.

Na miejscu pracują służby, w tym Żandarmeria Wojskowa i zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że systemy radiolokacyjne nie zarejestrowały w nocy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a obiekt może być fragmentem starego silnika ze śmigłem.

Świadkowie mówią, że huk eksplozji był tak silny, iż zatrzęsły się domy. Ewakuacja mieszkańców nie była konieczna.

W rozmowie z Dziennikiem gen. Artur Jakubczyk stwierdził jednak, że mógł to być rosyjski dron. Jednocześnie skrytykował Dowództwo Operacyjne RSZ za niewykrycie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Całość naszej rozmowy zobaczycie w materiale wideo powyżej.