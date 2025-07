Poważny wypadek w gminie Trzebieszów – dziewięć osób rannych

Wczoraj w godzinach popołudniowych doszło do poważnego wypadku na trasie powiatowej nr 1314L, pomiędzy miejscowościami Celiny i Gołowierzchy w gminie Trzebieszów. Samochód typu bus, którym podróżowało dziewięć osób, uderzył w przydrożne drzewo. Wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe odniosły obrażenia. Dzisiaj rano mundurowi przekazali bardziej szczegółowe ustalenia w tej sprawie.

– Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że kierujący busem 19- latek stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo, po tym jak wykonując manewr wyprzedzania zderzył się z ciągnikiem, którego kierująca skręciła w lewo w drogę gruntową – mówi mł. asp. Beata Kieliszek z łukowskiej policji.

Na miejscu interweniowały załogi karetki pogotowia i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitali. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Okazało się, że 19-letni sprawca wypadku był trzeźwy, ale nie posiadał prawa jazdy.

– Apelujemy do rolników poruszających się po drogach, by dbali o właściwe zabezpieczenie i oznakowanie swoich pojazdów i dołączonych do nich urządzeń rolniczych. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego przypominamy, iż w okresie letnim gdy wykonywane są prace polowe na drodze możemy spotkać poruszające się maszyny rolnicze, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy – podkreśla policja.