Europejski Festiwal Smaku i trzy rosoły: polski, lubartowski i lubelski

A my zaglądamy do innego historycznego przepisu na rosół, Z dworu Stanisława Augusta.

Rosół z węgorza na osób sześć

„Weźmiesz węgorza i linów dwa, opraw go, ociągnij, oparz liny wodą gorącą, w soli je umaczaj i niech tak poleżą z godzinę. Wymyj je potym jak najlepiej, nalej wody włożywszy w rondel. Dodasz różnej włoszczyzny i jarzyny, przystaw do ognia, gotuj tym sposobem, jak się zwykł rosół gotować. Kiedy się już węgórz ugotuje, rosół przez sitko przecedź w czysty rondel, węgorze pokraj, i włóż go w wazę, a rosół zasypawszy drobną kaszą lub zrobiwszy do niego kluski bite, jak się rzekło o nich pod Nm 4, alboli też dawszy do niego kluski lane, o których zaraz niżej będzie, zagotujesz i wydasz.

Jeżeli chcesz mieć lepszy rosół i tęższy, włóż w niego kawał suchego bulionu i niech się rozgotuje w rosole. A jeżeli chcesz mieć rosół rumiany, to kawałek zie dodasz jeszcze, liścia ugotowawszy młodej pietruszki, drobne posiekawszy, wsyp do rosołu i wydaj go”.

(Jarosław Dumanowski, Rosół węgorzowy, przepis z dworu Stanisława Augusta).

Rosół po lubelsku

Zanim oddamy głos Agnieszce Kraszewskiej, która poda składniki na ich autorski rosół, przypomnijmy, że w kuchni żydowskiej rosół był nazywany zdrowotną penicyliną. Do rosołu nie zawsze szły kluski. Szły ziemniaki, ale nie tylko. W lwowskim przepisie sprzed dwustu lat rosół podaje się ze strudlem wątrobianym i pirożkami.

Sięgnijmy jeszcze do historycznych porad. Dawni mistrzowie kuchni twierdzili, że dobry rosół nie jest łatwo ugotować. Za jeden najważniejszych warunków dobrego rosołu uznali „dobry kawał mięsa wołowego z kością”. Co jeszcze. Oto kolejna rada: „Dobrzy polscy kucharze mówią, że do rosołu potrzeba jedenastu różnych włoszczyzn”.

Co na to Agnieszka Kraszewska?

– Podczas pokazu na Europejskim Festiwalu Smaku będziemy musieli ugotować 20 litrów rosołu, który zredukujemy do dwunastu litrów. A oto składniki na te 20 litrów, przy rosole niedzielnym dzielimy na 5. Potrzebujemy: 4 kg szpondra, 3 kg porcji rosołowych z kaczki , 3 kg skrzydeł lub nóg z kurczaka, 1 kg marchwi, 1 kg selera, 1 kg pietruszki korzeń, 5 cebul, 1 por, 2 główki czosnku , 1/4 główki kapusty, po łyżce ziela, pieprzu, kilkanaście liści laurowych.

– Mięso podpiekamy w piecu na wysokiej temperaturze (ok 20 minut na 250 stopni).

Warzywa obrane, pokrojone również podpalone w piecu. W pierwszej kolejności gotujemy mięso z przyprawami, cebulą, czosnkiem. Po ok. godzinie dodajemy włoszczyznę. Gotujemy długo, do osiągnięcia odpowiedniej wyrazistości wywaru (około 8 godzin). Sól na sam koniec - dodaje Agnieszka Kraszewska.

A co z akcentem z Piask? Opowiadał mi Lucjan Świetlicki, tamtejszy regionalista i autor książek, że w Piaskach do rosołu podawano knedle z macy. Czasem także te knedle robiono z podsuszonych cebularzy.

– I ten trop bardzo nas zaintrygował. Na pokazie z Lublinie zrobimy do rosołu knedle z cebularzy - mówi Aleksander Baron, który już nie może doczekać się przyjazdu do Lublina. A my podajemy dwa kolejne przepisy na rosół.