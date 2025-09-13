Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 13 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Magazyn

Dzisiaj
20:31
Strona główna » Magazyn

Europejski Festiwal Smaku i trzy rosoły: polski, lubartowski i lubelski

Autor: Zdjęcie autora Waldemar Sulisz
Udostępnij A A
Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron
Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron (fot. Fot. Archiwum Aleksandra Barona)

W niedzielę 14 września, o godzinie 17 na Europejskim Festiwalu Smaku Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron ugotują rosół po lubelsku. Mamy ich przepis, mamy także recepturę na rosół po lubartowsku oraz na inne rosoły.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Na niedzielny pokaz Agnieszki Kraszewskiej i Aleksandra Barona, gospodarzy telewizyjnego programu „Rosół polski”, który szybko stał się prawdziwym przebojem nakładają się dwie historie. Jedna z Piask, druga z Lubartowa.

To odkrycie prof. Jarosława Dumanowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Lublinie był w ostatni wtorek i środę, by w Sali Unii Lubelskiej zainaugurować zajęcia Stacji badawczej dziedzictwa kulinarnego województwa lubelskiego.

– W trakcie tego festiwalowego projektu stworzyliśmy grupę ochotników, którzy będą poszukiwać, zbierać i opracowywać rękopiśmienne zbiory przepisów z terenu Lubelszczyzny. Przewidzieliśmy zajęcia stacjonarne i online. Na Facebooku założyliśmy grupę o nazwie stacji badawczej, do której będą m mogli dołączyć kolejni ochotnicy – tłumaczy prof. Jarosław Dumanowski.

Na pierwszych spotkaniach znakomity badacz staropolskiej kuchni zaprezentował prawdziwy cymes. To rękopiśmienna książka kucharska z Lubartowa, z lat 1916-1922. Zawiera kilkaset starannie zapisanych przepisów, podzielonych na działy.

– Z przyjemnością publikujemy w Dzienniku Wschodnim strony tego rękopisu z recepturą na polski rosół po lubartowsku – mówi prof. Jarosław Dumanowski.

 

Przeis na rosół z rękopisu z Lubartowa (fot. Archiwum Jarosława Dumanowskiego.)

A my zaglądamy do innego historycznego przepisu na rosół, Z dworu Stanisława Augusta.

Rosół z węgorza na osób sześć

„Weźmiesz węgorza i linów dwa, opraw go, ociągnij, oparz liny wodą gorącą, w soli je umaczaj i niech tak poleżą z godzinę. Wymyj je potym jak najlepiej, nalej wody włożywszy w rondel. Dodasz różnej włoszczyzny i jarzyny, przystaw do ognia, gotuj tym sposobem, jak się zwykł rosół gotować. Kiedy się już węgórz ugotuje, rosół przez sitko przecedź w czysty rondel, węgorze pokraj, i włóż go w wazę, a rosół zasypawszy drobną kaszą lub zrobiwszy do niego kluski bite, jak się rzekło o nich pod Nm 4, alboli też dawszy do niego kluski lane, o których zaraz niżej będzie, zagotujesz i wydasz.

Jeżeli chcesz mieć lepszy rosół i tęższy, włóż w niego kawał suchego bulionu i niech się rozgotuje w rosole. A jeżeli chcesz mieć rosół rumiany, to kawałek zie dodasz jeszcze, liścia ugotowawszy młodej pietruszki, drobne posiekawszy, wsyp do rosołu i wydaj go”.

(Jarosław Dumanowski, Rosół węgorzowy, przepis z dworu Stanisława Augusta).

Rosół po lubelsku

Zanim oddamy głos Agnieszce Kraszewskiej, która poda składniki na ich autorski rosół, przypomnijmy, że w kuchni żydowskiej rosół był nazywany zdrowotną penicyliną. Do rosołu nie zawsze szły kluski. Szły ziemniaki, ale nie tylko. W lwowskim przepisie sprzed dwustu lat rosół podaje się ze strudlem wątrobianym i pirożkami.

Sięgnijmy jeszcze do historycznych porad. Dawni mistrzowie kuchni twierdzili, że dobry rosół nie jest łatwo ugotować. Za jeden najważniejszych warunków dobrego rosołu uznali „dobry kawał mięsa wołowego z kością”. Co jeszcze. Oto kolejna rada: „Dobrzy polscy kucharze mówią, że do rosołu potrzeba jedenastu różnych włoszczyzn”.

Co na to Agnieszka Kraszewska?

Podczas pokazu na Europejskim Festiwalu Smaku będziemy musieli ugotować 20 litrów rosołu, który zredukujemy do dwunastu litrów. A oto składniki na te 20 litrów, przy rosole niedzielnym dzielimy na 5. Potrzebujemy: 4 kg szpondra, 3 kg porcji rosołowych z kaczki , 3 kg skrzydeł lub nóg z kurczaka, 1 kg marchwi, 1 kg selera, 1 kg pietruszki korzeń, 5 cebul, 1 por, 2 główki czosnku , 1/4 główki kapusty, po łyżce ziela, pieprzu, kilkanaście liści laurowych.

– Mięso podpiekamy w piecu na wysokiej temperaturze (ok 20 minut na 250 stopni).

Warzywa obrane, pokrojone również podpalone w piecu. W pierwszej kolejności gotujemy mięso z przyprawami, cebulą, czosnkiem. Po ok. godzinie dodajemy włoszczyznę. Gotujemy długo, do osiągnięcia odpowiedniej wyrazistości wywaru (około 8 godzin). Sól na sam koniec - dodaje Agnieszka Kraszewska.

 

A co z akcentem z Piask? Opowiadał mi Lucjan Świetlicki, tamtejszy regionalista i autor książek, że w Piaskach do rosołu podawano knedle z macy. Czasem także te knedle robiono z podsuszonych cebularzy.

– I ten trop bardzo nas zaintrygował. Na pokazie z Lublinie zrobimy do rosołu knedle z cebularzy - mówi Aleksander Baron, który już nie może doczekać się przyjazdu do Lublina. A my podajemy dwa kolejne przepisy na rosół.

 

Europejski Festiwal Smaku 2025 - przysmaki na straganach i obrady konkursowego jury - Autor: DW
Europejski Festiwal Smaku 2025 - przysmaki na straganach i obrady konkursowego jury (zdjęcie 2) Europejski Festiwal Smaku 2025 - przysmaki na straganach i obrady konkursowego jury (zdjęcie 3) Europejski Festiwal Smaku 2025 - przysmaki na straganach i obrady konkursowego jury (zdjęcie 4) Europejski Festiwal Smaku 2025 - przysmaki na straganach i obrady konkursowego jury (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (22)
Autor galerii: DW

Rosół polski z selerem i porem

• SKŁADNIKI: 1 kura wiejska, 50 dag mostku cielęcego, 2 marchewki, 2 pietruszki, pęczek zielonej pietruszki, pól selera, 1 por, 1 cebula, szczypta gałki muszkatołowej, 4 ziarenka ziela angielskiego, pół łyżeczki lubczyku, sól, pieprz.

• WYKONANIE: mostek i kurę wypłukać, podzielić na kawałki. Mięso włożyć do dużego garnka, zalać 7 litrami zimnej wody, dodać przyprawy (bez gałki) i gotować na małym ogniu. Cebulę w łupinie przekroić na pół, podsmażyć na suchej patelni, dodać do gotującego się rosołu. Rosół ma delikatnie mrugać. Nie należy zbierać szumowin. Po 3 godzinach wyjąć mięso, które można wykorzystać do pulpetów. Może je podać z rosołem. Następnie do rosołu dodać przekrojone na krzyż marchew, pietruszkę, seler i por oraz gałkę. Po godzinie rosół jest gotowy. A teraz przepis na rosół z rydzami. Rydze właśnie są, więc gotujemy.

Rosół z Willi Ukraina z pielmieni i rydzami

Przepis: Agnieszka Filiks

• SKŁADNIKI: na rosół: 1 kura wiejska, 30 dag szpondra, skrzydełko z indyka, 3 marchewki, 1 pietruszka, kawałek selera, 2 opieczone cebula, 3 listki listek laurowe, ziele angielskie, sól, pieprz. 20 ugotowanych pielmieni (lub innych pierożków z mięsem), kilka świeżych rydzów.

• WYKONANIE: kurę podzielić na porcje, dobrze wypłukać, zalać w garnku zimną wodą. Zagotować. Odszumować. Gotować, aż mięso będzie miękkie. Dołożyć warzywa i przyprawy. Po godzinie wyjąć mięso i warzywa, doprawić solą z pieprzem, przelać przez gazę. W międzyczasie ugotować pokrojone rydze w osolonej wodzie. Na talerzach układać po kilka pielmieni, zalać rosołem, nałożyć rydze.

 

Podano do stołu, czyli kolacja z królem. Dziś ostatni dzień Europejskiego Festiwalu Smaku
galeria
ZDJĘCIA

Podano do stołu, czyli kolacja z królem. Dziś ostatni dzień Europejskiego Festiwalu Smaku

Historia, tradycja i kulinaria. Europejski Festiwal Smaku wraca do Lublina
8 września 2025, 10:00

Historia, tradycja i kulinaria. Europejski Festiwal Smaku wraca do Lublina

Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku
galeria

Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
kulinaria Europejski Festiwal Smaku rosół Jarosław Dumanowski tradycja przepisy kulinarne

Pozostałe informacje

Dziki Warszawa - zwycięzca XV Memoriału Zdzisława Niedzieli

Dziki Warszawa wygrały XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

Coroczna impreza w hali Globus jest poświęcona pamięci Zdzisława Niedzieli. To legenda lubelskiej koszykówki.

Julia Szeremeta została wicemistrzynią świata

Julia Szeremeta wicemistrzynią świata w boksie

Julia Szeremeta została wicemistrzynią świata w kategorii wagowej 57 kg. Bokserka Paco Lublin w decydującej walce przegrała z Jaismine Lamborią.
Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze żużlowym indywidualnym mistrzem świata!

Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze żużlowym indywidualnym mistrzem świata!

Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze mistrzem świata! W sobotę w zawodach Grand Prix w duńskim Vojens najlepszy okazał się Brady Kurtz, a Polak zajął drugie miejsce. Dzięki temu lider Orlen Oil Motoru obronił zaliczkę przed ostatnią serią prestiżowych zmagań i znów okazał się najlepszym żużlowcem globu
Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron
PRZEPISY
galeria

Europejski Festiwal Smaku i trzy rosoły: polski, lubartowski i lubelski

W niedzielę 14 września, o godzinie 17 na Europejskim Festiwalu Smaku Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron ugotują rosół po lubelsku. Mamy ich przepis, mamy także recepturę na rosół po lubartowsku oraz na inne rosoły.
Bartłomiej Korbecki dał prowadzenie Chełmiance, ale Avia grała w Chełmie do końca

Kontrowersyjny karny, Avia uratowała remis w końcówce meczu z Chełmianką

Jak są derby, to nie ma pięknej gry, a jest mnóstwo walki. Tak było w sobotę, przy okazji meczu Chełmianka – Avia. Starcie głównych kandydatów do awansu zakończyło się remisem 1:1, który raczej bardziej ucieszył piłkarzy ze Świdnika.
Zdjęcie ilustracyjne

Nałęczów rozbrzmi orkiestrami dętymi. Druhowie hukną w Parku Zdrojowym

Już w niedzielę, 14 września, Park Zdrojowy w Nałęczowie wypełni się dźwiękami instrumentów dętych. Do udziału w XXXIX Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP stanie 10 orkiestr z całego regionu – łącznie 305 muzyków, w tym ponad setka młodzieży. To święto strażackiej tradycji i muzycznej pasji.
Koniec działań wojskowego lotnictwa w naszym regionie
AKTUALIZACJA

Koniec działań wojskowego lotnictwa w naszym regionie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu działań wojskowego lotnictwa w naszym regonie.
Na początek MŚ Polska pokonała Rumunię 3:0

Zwycięstwo Polaków w pierwszym meczu mistrzostw świata siatkarzy

W pierwszym meczu mistrzostw świata reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Rumunię 3:0
Lotnisko Lublin już działa normalnie
AKTUALIZACJA

Lotnisko Lublin już działa normalnie

Statki lotnictwa wojskowego operują w polskiej przestrzeni powietrznej ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów nad Ukrainą - poinformowało w sobotę po południu Dowództwo Operacyjne RSZ. Lotnisko w Lublinie zostało zamknięte. Po zakończeniu działań wojska, PL Lublin wrócił do normalnej pracy.

Utrudnienia w ruchu potrwają do nocy z 14 na 15 września

Startuje "Chełm mnie kręci". Zaczynają się utrudnienia dla kierowców

Miasto szykuje się na imprezę „Chełm mnie kręci”, której start przewidziany jest na niedzielę 14 września. Z tej okazji w mieście wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu oraz parkowaniu.

Zdjęcie ilustracyjne
AKTUALIZACJA

Już po awarii systemu płatności bezgotówkowych

Zakończyła się awaria systemu eService; wszystkie funkcjonalności działają już poprawnie - poinformowała ok. godz. 15 firma zajmująca się płatnościami elektronicznymi. Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na atak z zewnątrz; szef resortu finansów zapowiada, że przyczyny awarii będą wyjaśnione.
Edach Budowlani Lublin wygrali pierwszy mecz w sezonie

Pierwsze zwycięstwo Edach Budowlanych Lublin

Po zaciętym spotkaniu 3. kolejki Edach Budowlani Lublin pokonali na wyjeździe WizjaMed Budowlanych Łódź 24:22
Afgańczyk od Łukaszenki odpowie za agresję na granicy

Afgańczyk od Łukaszenki odpowie za agresję na granicy

Wspólne działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie i Żandarmerii Wojskowej, przy wsparciu policji, doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania obywatela Afganistanu. Agresywny mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.

Funkcjonariusze SC będą jednymi z beneficjentów nowych zapisów prawa

Świadczenia dla pracujących Ukraińców i dodatek dla służb

Sejm uchwalił ustawę uszczelniającą dostęp cudzoziemców do świadczeń na rzecz rodziny, takich jak 800+ czy Dobry Start. Przepisy legalizują także pobyt uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce do 4 marca 2026 roku. Sejm przyjął ponadto ustawę wprowadzającą świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz służb specjalnych. W przyszłym tygodniu tymi rozwiązaniami ma zająć się Senat.
Projekt "Modernizacja systemu wodociągowego Miasta Chełm" ma zapewnić mieszkańcom lepszą jakość wody

Nowe rury, nowoczesne laboratoria. Fundusze europejskie popłyną do Chełma

Ponad 18,6 mln zł trafi na modernizację systemu wodociągowego w Chełmie, z czego aż 10,6 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich. To największa od lat inwestycja w lokalną infrastrukturę wodną, która ma zapewnić mieszkańcom dostęp do lepszej jakości wody, a spółce MPGK – nowoczesne narzędzia do zarządzania jej zasobami.

Najnowsze
Dziki Warszawa - zwycięzca XV Memoriału Zdzisława Niedzieli

22:55 Dziki Warszawa wygrały XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

22:40

Julia Szeremeta wicemistrzynią świata w boksie

21:16

Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze żużlowym indywidualnym mistrzem świata!

20:31

Europejski Festiwal Smaku i trzy rosoły: polski, lubartowski i lubelski

19:32

Kontrowersyjny karny, Avia uratowała remis w końcówce meczu z Chełmianką

18:21

Nałęczów rozbrzmi orkiestrami dętymi. Druhowie hukną w Parku Zdrojowym

18:07

Koniec działań wojskowego lotnictwa w naszym regionie

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Dziki Warszawa - zwycięzca XV Memoriału Zdzisława Niedzieli

Dziki Warszawa wygrały XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

Julia Szeremeta została wicemistrzynią świata

Julia Szeremeta wicemistrzynią świata w boksie

Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze żużlowym indywidualnym mistrzem świata!

Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze żużlowym indywidualnym mistrzem świata!

Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron
galeria

Europejski Festiwal Smaku i trzy rosoły: polski, lubartowski i lubelski

Bartłomiej Korbecki dał prowadzenie Chełmiance, ale Avia grała w Chełmie do końca

Kontrowersyjny karny, Avia uratowała remis w końcówce meczu z Chełmianką

Zdjęcie ilustracyjne

Nałęczów rozbrzmi orkiestrami dętymi. Druhowie hukną w Parku Zdrojowym

Dziki Warszawa - zwycięzca XV Memoriału Zdzisława Niedzieli

Dziki Warszawa wygrały XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

Julia Szeremeta została wicemistrzynią świata

Julia Szeremeta wicemistrzynią świata w boksie

Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze żużlowym indywidualnym mistrzem świata!

Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze żużlowym indywidualnym mistrzem świata!

Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron
galeria

Europejski Festiwal Smaku i trzy rosoły: polski, lubartowski i lubelski

Bartłomiej Korbecki dał prowadzenie Chełmiance, ale Avia grała w Chełmie do końca

Kontrowersyjny karny, Avia uratowała remis w końcówce meczu z Chełmianką

Zdjęcie ilustracyjne

Nałęczów rozbrzmi orkiestrami dętymi. Druhowie hukną w Parku Zdrojowym

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
film

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
galeria
film

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
POGODA

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

film
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów