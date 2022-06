Pilny temat: co po maturze?

– To może dziwne ale ja wciąż nie jestem zdecydowana – przyznaje tegoroczna absolwentka lubelskiego "Zamoya". – Chciałam wyjechać na studia do Warszawy. Obojętne na jaki kierunek, byle właśnie tam. Z tym, że w ostatnich miesiącach sytuacja mojej rodziny bardzo się zmieniła i moich rodziców nie stać na zafundowanie mi nauki w innym mieście. Zostanę więc z całą pewnością w Lublinie. Zastanawiam się właśnie, gdzie złożyć dokumenty.

Podobnych odpowiedzi na pytanie o to, co po nauce w liceum lub technikum w tym roku usłyszeć można wyjątkowo dużo.

– Praktycznie wszyscy uczniowie w klasach maturalnych mieli już jasno sprecyzowany plan na to, co będą robić po maturze. Oczywiście różnie to wychodziło, bo nie każdy dostał się tam gdzie chciał, ale plan był. Teraz, kiedy rozmawialiśmy na ten temat wyjątkowo dużo osób było niezdecydowanych. Przyznawali, że nie mają zainteresowań, które chcieliby rozwijać – mówi pani Anna, polonistka i wychowawczyni w jednym z najbardziej znanych lubelskich ogólniaków. – Mam wrażenie, że może się to wiązać z koronawirusem i długim czasem zamknięcia w domach. Nastolatki spędzały czas przed komputerami i z telefonem w ręku. Nie rozwijały zainteresowań. Nie poznawały świata. Teraz nie wiedzą, co mają w tym dopiero co odzyskanym normalnym życiu robić.

Szybka ścieżka kariery

Być może także z tego właśnie powodu wielu tegorocznych maturzystów pytanych o rekrutację wskazuje nie uniwersytet, a szybszą ścieżkę zdobywania edukacji.

– Chyba wybiorę studium i jakiś zawód związany z medycyną. Myślałam, żeby nauczyć się robienia zdjęć rentgenowskich – opowiada Alicja, absolwentka jednej ze szkół niepublicznych.

– Nie potrzebujesz magistra? – dopytuję.

– Prestiżowo na pewno tak, ale to jest pięć lat nauki. Boję się, że pójdę na studia a potem nie znajdę pracy albo okaże się, że robię coś co mi się nie podoba i zmarnuję ten czas – przyznaje dziewczyna. – W studium po dwóch latach będę miała wykształcenie, a jeśli mi się coś nie spodoba zawsze będę mogła wybrać inny kierunek. Magistra zrobić będę też mogła później, już pracując.

Oferta studium zawodowych jest w tym roku bardzo bogata. Do 22 lipca trwa rekrutacja w Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisława Liebharta. Nauka w nim, w zależności od kierunku, trwa od roku to 2,5 lat. Kształcić można się w specjalnościach: podolog, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroniki i informatyki medycznej, ortoptystka, technik ortopeda, protetyk słuchu, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna i technik sterylizacji medycznej.

Z kolei w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych uczyć będzie można się zawodu: florysta, technik usług kosmetycznych. technik masażysta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, technik dentystyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej oraz pracownik socjalny.

Nowości na uniwersytetach

Wciąż jednak największa grupa maturzystów wybiera studia. Na decyzję mają już niewiele czasu. Rekrutacja na UMCS będzie trwać tylko do 8 lipca. W tym roku uczelnia zaprasza też na nowości: biobezpieczeństwo , Business Analytics, ekobiznes, międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia środziemnomorskie – podróże historyczne, Technical Physics oraz techniki kryminalistyczne.

Do 8 lipca trwa rejestracja na studia na KUL. W tegorocznym naborze uniwersytet proponuje pięć nowości: germanistyka, romanistyka, italianistyka w trybie zdalnym.

Politechnika Lubelska przygotowała 24 kierunki, w tym nowość – inżynierię recyklingu na Wydziale Inżynierii Środowiska. Jej studiowanie to wstęp do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem odpadów do ponownego użycia oraz ich recyklingiem, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej monitorujących.

Rekrutacja trwa też na Uniwersytecie Przyrodniczym. W tym roku na studiach stacjonarnych kandydaci mogą wybierać spośród 46 kierunków I stopnia. W ofercie jest aż pięć nowości: inżynieria ekologiczna, gospodarka obiegu, kryminalistyka w biogospodarce, technika rolnicza i agrotronika oraz zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji.

Uniwersytet Medyczny zaprasza zainteresowanych studiowaniem technik dentystycznych, analityki medycznej, biomedycyny, dietetyki, elektroradiologii, farmacji, fizjoterapii, higieny stomatologicznej, kosmetologii, pielęgniarstwa, położnictwa, psychologii oraz ratownictwa medycznego. Wiodącymi kierunkami są oczywiście wydział lekarski i lekarsko-dentystyczny.