12-latek z Poniatowej odnaleziony. Chłopcu nic się nie stało

Autor: oprac. eb rs
(fot. policja )

12-latek z Poniatowej zaginął 20 sierpnia. Policja prosiła o pomoc w jego poszukiwaniach. Chłopiec został odnaleziony dzisiaj w godzinach popołudniowych. O jego losie zdecyduje sąd rodzinny.

Aktualizacja artykułu: Dzisiaj 16:41
Zaginionego szukała policja z Opola Lubelskiego. Dziecko zniknęło w środę ok. godz. 15 w Poniatowej. Ostatni raz widziany był w koszulkę piłkarską koloru żółtego z granatowymi paskami oraz krótkie spodenki koloru jasno niebieskiego i białe buty sportowe.

Wiemy już, że 12-latek jest cały i zdrowy. Na komendę policji przyprowadziła go dzisiaj jego dorosła znajoma. Jak przyznał uciekł z domu z powodów osobistych. O tym, czy wróci do rodziny zastępczej zdecydować ma sąd rodzinny. Na razie dziecko znajduje się pod opieką opolskiej policji. 

Dzisiaj w miejscowości Zakrzówek w powiecie kraśnickim odnalezione zostało ciało 55-letniego mężczyzny. Służby zakładają, że śmierć mogła być skutkiem nieszczęśliwego wypadku.

Dyrekcja szpitala we Włodawie podjęła dzisiaj decyzję o ograniczeniu odwiedzin z powodu "obserwowanego wzrostu zachorowań na Covid-19". W placówce wracają także obowiązkowe maseczki.
