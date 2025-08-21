12-latek z Poniatowej odnaleziony. Chłopcu nic się nie stało

12-latek z Poniatowej zaginął 20 sierpnia. Policja prosiła o pomoc w jego poszukiwaniach. Chłopiec został odnaleziony dzisiaj w godzinach popołudniowych. O jego losie zdecyduje sąd rodzinny.
Zaginionego szukała policja z Opola Lubelskiego. Dziecko zniknęło w środę ok. godz. 15 w Poniatowej. Ostatni raz widziany był w koszulkę piłkarską koloru żółtego z granatowymi paskami oraz krótkie spodenki koloru jasno niebieskiego i białe buty sportowe.
Wiemy już, że 12-latek jest cały i zdrowy. Na komendę policji przyprowadziła go dzisiaj jego dorosła znajoma. Jak przyznał uciekł z domu z powodów osobistych. O tym, czy wróci do rodziny zastępczej zdecydować ma sąd rodzinny. Na razie dziecko znajduje się pod opieką opolskiej policji.