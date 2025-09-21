Groźny wypadek w Uściążu. Trzy osoby w szpitalu

Jak ustalili policjanci, 29-letni kierowca mazdy z powiatu opolskiego, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej od strony Rzeczycy w kierunku Kazimierza Dolnego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w bok naczepy samochodu ciężarowego. Ciężarówką kierował 49-letni mieszkaniec powiatu lipskiego, który jechał drogą z pierwszeństwem od Opola Lubelskiego w stronę Puław.

W wyniku zderzenia do szpitala trafiły trzy osoby: kierowca mazdy, jego 22-letnia pasażerka oraz kierowca ciężarówki. Na szczęście uczestnicy zdarzenia nie doznali poważnych obrażeń. Obaj kierujący byli trzeźwi.

Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. – Brak uwagi na drodze może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Bądźmy czujni i odpowiedzialni – przypomina starszy aspirant Katarzyna Bigos z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.