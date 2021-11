Najważniejszy mecz w życiu Olgi i Damiana. Teraz chcą po prostu stanąć na własnych nogach

– To już nie chodzi o powrót do sportu, tylko o to, żeby byli sprawni. Chcemy, żeby chociaż częściowo wrócili do sprawności fizycznej – przyznaje kuzynka nastolatków. – Olga została przetransportowana w piątek do ośrodka rehabilitacji w Konstancinie. Ma tam po dziewięć zabiegów dziennie, ale chcemy dołączyć do nich trzy kolejne. Damian będzie w szpitalu jeszcze przez co najmniej miesiąc. Być może później trafi do tego samego ośrodka.

Lekarze już teraz nie mają wątpliwości, że rehabilitacja nastolatków będzie procesem wyjątkowo długotrwałym. Rodzina zorganizowała zbiórkę na portalu Pomagam.pl, by pozyskać pieniądze na kosztowne zabiegi. Osoby, które chcą wesprzeć tę walkę o powrót do zdrowia, mogą wpłacać pieniądze na stronie pomagam.pl/DAMIAN_OLGA.