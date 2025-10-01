Pożar w Sewerynówce. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba nie żyje, jedna trafiła do szpitala – to tragiczny bilans pożaru domu w miejscowości Sewerynówka w powiecie parczewskim.
W środę, 1 października, o godzinie 17.46 straż pożarna w Parczewie dostała zgłoszenie o pożarze w miejscowości Sewerynówka (gmina Siemień, powiat parczewski).
Po przyjeździe pierwszych zastępów okazało się, że ogień objął cały drewniany dom. Był też na tyle silny, że początkowo strażacy nie mogli się dostać do środka. Kiedy już im się udało, podczas przeszukiwania budynku odnaleźli ciało jednej osoby. Do szpitala z poparzeniami trafiła druga osoba.
W tej chwili atrwa dogaszanie pożaru,. Na miejscu jest też policja i prokurator.