Marszałek deklaruje, że będzie strażnikiem tolerancji. Chodzi o unijne pieniądze

2 listopada zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ochrony przed przejawami dyskryminacji. Samorządowcy podkreślają w niej, że stanowisko ws. LGBT z kwietnia 2019 roku nie jest już obowiązujące, a jedynym obowiązującym stanowiskiem jest to przyjęte pod koniec września 2021 roku. W nowej deklaracji nie ma już sprzeciwu wobec „wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”. Jest za to opowiedzenie się za „ochroną podstawowych praw i wolności”.

Wraz z uchwałą zarządu poszedł także list marszałka województwa do Normundsa Popensa z Komisji Europejskiej. Jarosław Stawiarski podkreśla w nim: „(…) zobowiązuję się, że w realizacji swoich publicznych zadań będę stał na straży wolności, tolerancji i ochrony przed dyskryminacją, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, przynależność państwową określone w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”.

Na słowa marszałka bardzo szybko zareagowały środowiska walczące o równość dla osób LGBT. – Mamy nadzieję, że to znak zwiastujący początek owocnej współpracy na rzecz lubelskiej społeczności LGBTQ+ – komentuje Alicja Sienkiewicz, współorganizatorka Marszu Równości w Lublinie.

Deklaracja marszałka to jednak przede wszystkim troska o unijne pieniądze. 19 października pisaliśmy o tym, że mimo przyjęcia nowej uchwały przez sejmik województwa, pieniądze z unijnego programu REACT EU (26 mln euro) dla województwa lubelskiego wciąż nie zostały odblokowane. Komisja Europejska przed wznowieniem negocjacji ws. programu domagała się bowiem dodatkowych wyjaśnień. Do spotkania między urzędnikami z Lublina i Brukseli doszło pod koniec października.

– Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli KE, wypełnienie powyższych zobowiązań przez Zarząd Województwa Lubelskiego, pozwoli na wznowienie negocjacji w ramach instrumentu REACT-EU dla naszego regionu – czytamy w komunikacie prasowym Urzędu Marszałkowskiego.