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Працевлаштування іноземців на сезонні роботи

Autor: Zdjęcie autora Iwona Wiśniewska Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie*
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Кожен іноземець, який хоче легально працювати в Польщі, повинен мати документ, що дозволяє йому виконувати роботу, та документ, що дозволяє йому в’їжджати та перебувати на території Польщі. 

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Доручення іноземцю виконання сезонної роботи вимагає від польського підприємця отримання відповідних дозволів. Слід підкреслити, що лише підприємець має право подати заяву про надання дозволу на сезонну роботу для іноземця.

Дозвіл на сезонну роботу

Іноземці з-за меж Європейського Союзу, Європейського економічного простору та Швейцарії можуть виконувати сезонні роботи в Польщі лише на підставі дозволу на сезонну роботу (дозвіл типу S), виданого на термін не більше 9 місяців у календарному році. Дозвіл на сезонну роботу видається, якщо іноземець буде виконувати сезонну роботу в рамках певних видів господарської діяльності відповідно до Польської класифікації видів діяльності (PKD), зокрема в галузі сільськогосподарських культур, тваринництва та розведення тварин, а також послуг розміщення та громадського харчування.

Дозвіл на сезонну роботу для іноземця видається старостою на прохання підприємця/роботодавця. До заяви слід додати необхідні документи (зазначені в Постанові про видачу дозволу на роботу іноземцю та внесення заяви про доручення виконання роботи іноземцю до реєстру заяв) та підтвердження роботодавцем обов’язкової оплати у розмірі 30 злотих. Рішення старости може бути оскаржено до міністра, відповідального за трудові питання.

Порядок видачі дозволу на сезонну роботу залежить від того, чи іноземець уже перебуває на території Польщі та чи має він документ про право перебування, що дозволяє йому працювати у Польщі, чи він подаватиме заяву лише на в’їзд до Польщі.

Віза, яка дає право іноземцю виконувати сезонні роботи в Польщі, позначена символом "05b". Документи на перебування, видані для цілей, відмінних від сезонної роботи, також дозволяються, однак це не стосується перебування туристичного характеру та з метою використання тимчасового захисту.

Типи договорів, укладених з іноземцем

Виконання роботи іноземцем відбувається на підставі укладеного з ним трудового договору, або на підставі цивільно-правового договору (наприклад, договору доручення або договору підряду). Тип договору, укладеного з іноземцем, повинен відповідати типу договору, зазначеному в дозволі на роботу, та умовам її виконання (наприклад, під керівництвом роботодавця чи ні, або у строго визначеному місці та часі).  

Слід підкреслити, що договір, укладений з іноземцем, завжди у письмовій формі і перед його підписанням він повинен бути перекладений на мову, зрозумілу для іноземця. Умови праці іноземця повинні відповідати умовам, зазначеним у дозволі на роботу. Крім того, винагорода іноземця, зазначена в договорі, не може бути нижчою за винагороду працівників, які виконують порівнянні роботи з однаковим робочим часом.

Працевлаштування іноземця також пов'язане з необхідністю виконувати багато інших зобов'язань - зокрема, у випадку польських працівників (наприклад, в області дотримання правил та принципів охорони праці, або реєстрації на соціальне страхування протягом 7 днів з дня початку роботи).

Трудовий договір

Трудовий договір, укладений між польським роботодавцем та іноземцем, регулюється положеннями країни, обраної сторонами, які укладають договір. Рішення про застосування трудового законодавства Польщі призведе до того, що на іноземця поширюватимуться положення трудового законодавства Польщі, які, зокрема, стосуються: укладення та розірвання трудових договорів, робочого часу, відпустки та оплати праці, включаючи необхідність надати іноземцю щонайменше мінімальну винагороду за працю у розмірі, що застосовується у даному календарному році.

Цивільно-правовий договір

Укладення цивільно-правового договору з іноземцем у зв’язку з виконанням сезонних робіт можливе, якщо у дозволі на сезонну роботу іноземця вказано, що робота буде виконуватися саме за таким договором. Незважаючи на це, слід пам’ятати, що також у разі працевлаштування іноземців не допускається укладання цивільно-правових договорів, якщо виконана робота має ознаки працевлаштування працівників.

Крім того, у випадку договору доручення, роботодавець повинен гарантувати іноземцю винагороду у розмірі, зазначеному у дозволі на роботу, і не нижче мінімальної погодинної ставки, застосованої у даному календарному році, яка у 2021 році становить 18,30 злотих брутто.

Також можна укласти з іноземцем так званий договір про допомогу при збиранні врожаю (цивільно-правовий договір). Іноземець, що працює на підставі такого договору – так званий помічник фермера, зобов’язується надавати особисту допомогу при збиранні сільськогосподарської продукції, такої як: хміль, фрукти, овочі, тютюн, трави та трав’яні рослини. Робота виконується у певному місці та в певний час у сільському господарстві фермера, і фермер зобов’язаний виплатити помічнику винагороду у погодженому розмірі, а сума цієї винагороди у випадку іноземця має відповідати змісту дозволу на сезонну роботу. Загальний час, присвячений цій формі роботи, не може перевищувати 180 днів у даному календарному році для конкретного помічника. Фермер, який доручає роботу помічнику несе відповідальність за надання помічнику відповідних інструментів, необхідних для надання допомоги при збиранні врожаю, та за реєстрацію помічника на соціальне страхування протягом 7 днів з дня укладення договору, але не пізніше ніж до закінчення терміну його дії.

Нелегальне виконання роботи іноземцем.

Виконання роботи іноземцем:

- який не має дійсної візи чи іншого документа, що дозволяє йому перебувати на території Польщі;

- якого підстава перебування на території Польщі не дає йому права працювати;

- який виконує роботу без дозволу, у випадках, коли він вимагається;

- за інших умов або на іншій посаді, ніж зазначена у дозволі на роботу;

- без укладення необхідних трудових договорів або цивільно-правових договорів,

означає нелегальне виконання роботи.

Контроль щодо законності працевлаштування іноземців здійснюється Прикордонною службою та Національною інспекцією праці. Роботодавцю, який незаконно працевлаштовує іноземця, загрожує штраф у розмірі від 1000 злотих до 30 000 злотих. Крім того, якщо роботодавець за допомогою обману або через використання службової залежності - схилив іноземця до нелегального виконання роботи, він вчиняє правопорушення, яке карається штрафом від 3 000 злотих до 30 000 злотих.

За певних обставин іноземець може також нести відповідальність за нелегальну роботу. Це стосується ситуацій, коли іноземець:

- виконує роботу без дійсної візи чи іншого документа, що дає право на перебування на території Польщі (наприклад, карта перебування),

- його підстава перебування виключає виконання роботи (наприклад, має візу, видану з туристичною метою),

- не має відповідного дозволу на роботу та не звільняється від обов’язку мати дозвіл на роботу згідно спеціальних правил.

У вищезазначених випадках іноземцю загрожує штраф, він також може бути зобов’язаний покинути територію Польщі та додатково отримати заборону на повторний в'їзд на територію Польщі або інших країн  Шенгенської зони протягом строку, визначеного забороною.

Zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych - polska wersja artykułu

* Tłumaczenie: Monika Belka. Artykuł powstał w ramach współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie

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Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

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