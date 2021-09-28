Працевлаштування іноземців на сезонні роботи

Доручення іноземцю виконання сезонної роботи вимагає від польського підприємця отримання відповідних дозволів. Слід підкреслити, що лише підприємець має право подати заяву про надання дозволу на сезонну роботу для іноземця.

Дозвіл на сезонну роботу

Іноземці з-за меж Європейського Союзу, Європейського економічного простору та Швейцарії можуть виконувати сезонні роботи в Польщі лише на підставі дозволу на сезонну роботу (дозвіл типу S), виданого на термін не більше 9 місяців у календарному році. Дозвіл на сезонну роботу видається, якщо іноземець буде виконувати сезонну роботу в рамках певних видів господарської діяльності відповідно до Польської класифікації видів діяльності (PKD), зокрема в галузі сільськогосподарських культур, тваринництва та розведення тварин, а також послуг розміщення та громадського харчування.

Дозвіл на сезонну роботу для іноземця видається старостою на прохання підприємця/роботодавця. До заяви слід додати необхідні документи (зазначені в Постанові про видачу дозволу на роботу іноземцю та внесення заяви про доручення виконання роботи іноземцю до реєстру заяв) та підтвердження роботодавцем обов’язкової оплати у розмірі 30 злотих. Рішення старости може бути оскаржено до міністра, відповідального за трудові питання.

Порядок видачі дозволу на сезонну роботу залежить від того, чи іноземець уже перебуває на території Польщі та чи має він документ про право перебування, що дозволяє йому працювати у Польщі, чи він подаватиме заяву лише на в’їзд до Польщі.

Віза, яка дає право іноземцю виконувати сезонні роботи в Польщі, позначена символом "05b". Документи на перебування, видані для цілей, відмінних від сезонної роботи, також дозволяються, однак це не стосується перебування туристичного характеру та з метою використання тимчасового захисту.

Типи договорів, укладених з іноземцем

Виконання роботи іноземцем відбувається на підставі укладеного з ним трудового договору, або на підставі цивільно-правового договору (наприклад, договору доручення або договору підряду). Тип договору, укладеного з іноземцем, повинен відповідати типу договору, зазначеному в дозволі на роботу, та умовам її виконання (наприклад, під керівництвом роботодавця чи ні, або у строго визначеному місці та часі).

Слід підкреслити, що договір, укладений з іноземцем, завжди у письмовій формі і перед його підписанням він повинен бути перекладений на мову, зрозумілу для іноземця. Умови праці іноземця повинні відповідати умовам, зазначеним у дозволі на роботу. Крім того, винагорода іноземця, зазначена в договорі, не може бути нижчою за винагороду працівників, які виконують порівнянні роботи з однаковим робочим часом.

Працевлаштування іноземця також пов'язане з необхідністю виконувати багато інших зобов'язань - зокрема, у випадку польських працівників (наприклад, в області дотримання правил та принципів охорони праці, або реєстрації на соціальне страхування протягом 7 днів з дня початку роботи).

Трудовий договір

Трудовий договір, укладений між польським роботодавцем та іноземцем, регулюється положеннями країни, обраної сторонами, які укладають договір. Рішення про застосування трудового законодавства Польщі призведе до того, що на іноземця поширюватимуться положення трудового законодавства Польщі, які, зокрема, стосуються: укладення та розірвання трудових договорів, робочого часу, відпустки та оплати праці, включаючи необхідність надати іноземцю щонайменше мінімальну винагороду за працю у розмірі, що застосовується у даному календарному році.

Цивільно-правовий договір

Укладення цивільно-правового договору з іноземцем у зв’язку з виконанням сезонних робіт можливе, якщо у дозволі на сезонну роботу іноземця вказано, що робота буде виконуватися саме за таким договором. Незважаючи на це, слід пам’ятати, що також у разі працевлаштування іноземців не допускається укладання цивільно-правових договорів, якщо виконана робота має ознаки працевлаштування працівників.

Крім того, у випадку договору доручення, роботодавець повинен гарантувати іноземцю винагороду у розмірі, зазначеному у дозволі на роботу, і не нижче мінімальної погодинної ставки, застосованої у даному календарному році, яка у 2021 році становить 18,30 злотих брутто.

Також можна укласти з іноземцем так званий договір про допомогу при збиранні врожаю (цивільно-правовий договір). Іноземець, що працює на підставі такого договору – так званий помічник фермера, зобов’язується надавати особисту допомогу при збиранні сільськогосподарської продукції, такої як: хміль, фрукти, овочі, тютюн, трави та трав’яні рослини. Робота виконується у певному місці та в певний час у сільському господарстві фермера, і фермер зобов’язаний виплатити помічнику винагороду у погодженому розмірі, а сума цієї винагороди у випадку іноземця має відповідати змісту дозволу на сезонну роботу. Загальний час, присвячений цій формі роботи, не може перевищувати 180 днів у даному календарному році для конкретного помічника. Фермер, який доручає роботу помічнику несе відповідальність за надання помічнику відповідних інструментів, необхідних для надання допомоги при збиранні врожаю, та за реєстрацію помічника на соціальне страхування протягом 7 днів з дня укладення договору, але не пізніше ніж до закінчення терміну його дії.

Нелегальне виконання роботи іноземцем.

Виконання роботи іноземцем:

- який не має дійсної візи чи іншого документа, що дозволяє йому перебувати на території Польщі;

- якого підстава перебування на території Польщі не дає йому права працювати;

- який виконує роботу без дозволу, у випадках, коли він вимагається;

- за інших умов або на іншій посаді, ніж зазначена у дозволі на роботу;

- без укладення необхідних трудових договорів або цивільно-правових договорів,

означає нелегальне виконання роботи.

Контроль щодо законності працевлаштування іноземців здійснюється Прикордонною службою та Національною інспекцією праці. Роботодавцю, який незаконно працевлаштовує іноземця, загрожує штраф у розмірі від 1000 злотих до 30 000 злотих. Крім того, якщо роботодавець за допомогою обману або через використання службової залежності - схилив іноземця до нелегального виконання роботи, він вчиняє правопорушення, яке карається штрафом від 3 000 злотих до 30 000 злотих.

За певних обставин іноземець може також нести відповідальність за нелегальну роботу. Це стосується ситуацій, коли іноземець:

- виконує роботу без дійсної візи чи іншого документа, що дає право на перебування на території Польщі (наприклад, карта перебування),

- його підстава перебування виключає виконання роботи (наприклад, має візу, видану з туристичною метою),

- не має відповідного дозволу на роботу та не звільняється від обов’язку мати дозвіл на роботу згідно спеціальних правил.

У вищезазначених випадках іноземцю загрожує штраф, він також може бути зобов’язаний покинути територію Польщі та додатково отримати заборону на повторний в'їзд на територію Польщі або інших країн Шенгенської зони протягом строку, визначеного забороною.

Zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych - polska wersja artykułu

* Tłumaczenie: Monika Belka. Artykuł powstał w ramach współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie