166 km/h. 25-letni motocyklista surowo ukarany

Autor: Zdjęcie autora KaNa
(fot. Policja)

Wczorajsza przejażdżka zakończyła się dla 25-latka z gminy Kurów bardzo kosztownie. Na trasie S12, w rejonie Puław, policjanci z drogówki zatrzymali kierującego motocyklem marki Honda, który poruszał się z prędkością 166 km/h, czyli o 66 km/h szybciej niż pozwalają przepisy.

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 4 tysięcy złotych, a na jego konto dopisano 14 punktów karnych. Jak ustalili funkcjonariusze, nie było to jego pierwsze wykroczenie tego typu – wcześniej także odpowiadał za nadmierną prędkość.

– Nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Apelujemy o rozwagę, stosowanie się do ograniczeń i przestrzeganie zasad ruchu drogowego – przypomina aspirant sztabowy Michał Bielecki.

KUL wykształci więcej lekarzy, ale nie będzie dodatkowej rekrutacji

KUL wykształci więcej lekarzy, ale nie będzie dodatkowej rekrutacji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał zgodę Ministerstwa Zdrowia na zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski z 60 do 80 miejsc. To decyzja, która – jak podkreśla władze uczelni – potwierdza wysoką jakość kształcenia i zaplecza dydaktycznego Collegium Medicum KUL.
Więcej darmowych szczepień w aptekach. Zmiany od poniedziałku

Więcej darmowych szczepień w aptekach. Zmiany od poniedziałku

Już od poniedziałku 18 sierpnia w aptekach będzie więcej szczepień. Za ich podanie pacjenci nie zapłacą. Szczepionki będą za darmo tylko dla osób z wybranych grup.

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

W piątek, 15 sierpnia, mieszańcy miasta i gminy Kurów bawili się do dożynkach. Wieczorem wystąpiła grupa Video, jeden z popularnych polskich zespołów pop-rockowych. Publiczność bawiła się przy ich największych hitach śpiewając razem z wokalistą, Wojciechem Łuszczykiewiczem.

Magdalena Bożko-Miedzwiecka – dziennikarka, rzeczniczka prasowa. Publikowała w Dzienniku Wschodnim, Newsweeku, Newsweeku Historii, Rzeczpospolitej, Twórczości, Akcencie, Karcie. Laureatka dziennikarskich nagród, m.in. Ostrego Pióra Business Centre Club, nagród w konkursie prasowym Mediów Regionalnych im. Jana Stepka za reportaże historyczne i społeczne, nagród Salus Publica Głównego Inspektora Pracy, nagrody im. Bolesława Prusa Związku Literackich Polskich.
FELIETON

Spełnione aspiracje

Najbardziej jestem dumna z naszej, lublinian, otwartości. Jesteśmy w niej naturalni i – przepraszam za patos, ale nie znajduję lepszego słowa – światowi. Ta otwartość i światowość ma dla mnie szerszy wymiar, bardziej pragmatyczny. Oznacza Dworzec Metropolitalny i Lotnisko w Świdniku.
Chełm uczcił Święto Wojska Polskiego i 105. rocznicę Cudu nad Wisłą
galeria

Duma, pamięć i modlitwa – Chełm świętował rocznicę Cudu nad Wisłą

Przez dwa sierpniowe dni Chełm stał się miejscem, w którym historia spotkała się z teraźniejszością. Mieszkańcy i goście wspólnie obchodzili Święto Wojska Polskiego oraz 105. rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, a uroczystościom towarzyszyło także święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Kolizja na S12 pod Świdnikiem. Zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy

Kolizja na S12 pod Świdnikiem. Zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy

Wypadek na obwodnicy Lublina. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

W Stołpiu (gm. Chełm, pow. chełmski) trwają intensywne badania archeologiczne niezwykłego zespołu wieżowego z XIII wieku. Prace prowadzi dr Stanisław Gołub, a ich inicjatorem i finansującym jest Gmina Chełm we współpracy z firmą „Usługi Archeologiczne”.
Bartosz Zmarzlik wygrywa 3. finał IMP w Częstochowie, ale złoto wędruje do Patryka Dudka

Bartosz Zmarzlik wygrywa 3. finał IMP w Częstochowie, ale złoto wędruje do Patryka Dudka

W piątek w Częstochowie poznaliśmy Indywidualnego Mistrza Polski na żużlu. Trzecie zawody tego cyklu dzięki perfekcyjnej jeździe wygrał Bartosz Zmarzlik, ale finalnie złoty medal powędrował do Patryka Dudka
Niespodziewany bohater na Wieniawie, Tomasovia wygrała w Biłgoraju i sześć goli Lewartu
Niespodziewany bohater na Wieniawie, Tomasovia wygrała w Biłgoraju i sześć goli Lewartu

Lublinianka przegrywała u siebie z Janowianką 0:1, ale odwróciła losy meczu i pokonała rywali 3:1. Tomasovia wygrała za to w derbach z Ładą 1945 Biłgoraj 2:1.
Avia po trzech meczach nadal ma na koncie komplet punktów

Avia wygrała w Kraśniku, dramat Podlasia w końcówce

Trzeci mecz i trzecia wygrana Avii Świdnik. Tym razem żółto-niebiescy pokonali w derbach Stal Kraśnik 2:0. Goście byli lepsi i zasłużenie zgarnęli kolejne trzy punkty.
Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Rozpoczęła się trzecia edycja Fiesty Balonowej, organizowanej w ramach obchodów 708. rocznicy urodzin Lublina. Atrakcji nie zabraklnie też w sobotę
Frencz, ząbek i rogatywka. Polskie mundury z czasów Bitwy Warszawskiej

Frencz, ząbek i rogatywka. Polskie mundury z czasów Bitwy Warszawskiej

O odtwarzaniu historii i polskim mundurze z czasów II Rzeczypospolitej opowiada nam Mateusz Haberek, historyk i muzealnik.
Motor Lublin vs Piast Gliwice. Kibice po rozgrywce wrócą autobusami

Motor Lublin vs Piast Gliwice. Kibice po rozgrywce wrócą autobusami

W sobotę piłkarze Motoru na swojej murawie zagrają z Piastem Gliwice. Kibice po zakończonej rozgrywce będą mogli wrócić komunikacją miejską.

Urodziny Lublina: Przegląd Hejnałów Miejskich i przemarsz orkiestr
Urodziny Lublina: Przegląd Hejnałów Miejskich i przemarsz orkiestr

Ponad 40 trębaczy z całej Polski zagrało hejnały miejskie w Lublinie. To część uroczystości związanych ze świętowaniem 708. urodzin Lublina.

