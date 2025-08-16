166 km/h. 25-letni motocyklista surowo ukarany

Wczorajsza przejażdżka zakończyła się dla 25-latka z gminy Kurów bardzo kosztownie. Na trasie S12, w rejonie Puław, policjanci z drogówki zatrzymali kierującego motocyklem marki Honda, który poruszał się z prędkością 166 km/h, czyli o 66 km/h szybciej niż pozwalają przepisy.
Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 4 tysięcy złotych, a na jego konto dopisano 14 punktów karnych. Jak ustalili funkcjonariusze, nie było to jego pierwsze wykroczenie tego typu – wcześniej także odpowiadał za nadmierną prędkość.
– Nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Apelujemy o rozwagę, stosowanie się do ograniczeń i przestrzeganie zasad ruchu drogowego – przypomina aspirant sztabowy Michał Bielecki.