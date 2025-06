Awanse, medale i nowa komenda. Strażackie święto w Puławach

To dla nas bardzo ważny dzień. Dzień, kiedy strażakom należą się gratulacje i podziękowania. W Puławach jesteśmy dzisiaj także z powodu otwarcia nowej strażnicy. Otrzymujemy nowy obiekt, więc strażacy będą mieli bardzo dobre warunki do tego, żeby pracować, szkolić się, pełnić w nim służbę - mówił z-ca komendanta głównego PSP, nadbryg. Grzegorz Szyszko (były szef PSP Lubartów).

- Ten obiekt jest naprawdę przepiękny. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Myślę, że będzie służył strażakom i wszystkim mieszkańcom powiatu puławskiego. Podobne strażnice powstają w całym kraju, nadzorując jednostki pod względem logistycznym mam okazję je oglądać i muszę przyznać, że nie ze wszystkich jestem tak zadowolony. Ten obiekt zwiedziłem i myślę, że jest skrojony na miarę - ocenił nadbryg. Szyszko.

Zadowolenia z przeprowadzki na dawne miejsce, czyli róg Słowackiego i Lubelskiej, ale do już zupełnie innych warunków, nie krył szef puławskiej straży, st. bryg. Grzegorz Podhajny. Komendant powiatowy podziękował m.in. wykonawcy inwestycji, firmie Nowbud, inwestorowi zastępczemu oraz pracownikom Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy gościli puławską straż przez ostatnie 2,5 roku.

- Dziś otwieramy nowy rozdział w historii puławskiej straży pożarnej. To nie tylko nowy budynek, ale także podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu. To już trzecia strażnica w tym mieście i druga wybudowana w tym miejscu. Ale z lepszym wyposażeniem i bez wody w piwnicy. Cieszymy się, że to miejsca znów wraca do życia - mówił komendant Podhajny.

Zanim przecięto wstęgę, w którym uczestniczyły obecne oraz poprzednie władze powiatu puławskiego, przedstawiciele wykonawców, samorządu miejskiego oraz oczywiście strażacy szczebla powiatowego, wojewódzkiego i krajowego, obiekt został skropiony wodą święconą przez strażackiego kapelana.

Jeszcze wcześniej na Placu Chopina w Puławach wyróżniający się strażacy otrzymali awanse na wyższe stopnie. Nagrodzono również wielu zasłużonych druhów OSP - medalami za zasługi dla pożarnictwa. Osobne wyróżnienia otrzymały puławskie komendy zarówno ta powiatowa, jak i ochotnicza z osiedla Włostowice - to z okazji 30-lecia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

O tym, jak sobie radzi straż w wojewódzkie lubelskim opowiedział szef komendy wojewódzkiej PSP, st. bryg. Zenon Pisiewicz, który przypomniał m.in. o udziale strażaków z Lubelszczyzny w gaszeniu pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego. Komendant chwalił także współpracę pomiędzy PSP i OSP, czego przykładem były działania podejmowane podczas ostatnich nawałnic w powiecie kraśnickim. Szef wojewódzkiej straży wspomniał również o ostatnich inwestycjach zarówno w nowy sprzęt (np. 40 pojazdów, 21 dronów) jak i nowe strażnice w Puławach i Janowie Lubelskim. - To nowoczesne obiekty spełniające najwyższe standardy - podkreślił.

O historii puławskiej straży zgromadzonym przypomniał natomiast prezes Związku OSP RP w naszym województwie, Marian Starownik (były starosta lubartowski), który cytował również list od prezesa zarządu głównego, byłego premiera, Waldemara Pawlaka. Starownik podczas uroczystości gratulował puławskim strażakom nowej strażnicy, dziękował lokalnym samorządom za wspieranie ochotników i zapewnił o nieustającej gotowości OSP do niesienia szybkiej i skutecznej pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

Przybyli na święto mieszkańcy Puław poza słuchaniem okolicznościowych przemówień oraz strażackiej orkiestry dętej, mieli okazję obejrzeć pokaz sprzętu strażackiego przy Domu Chemika, a także zajrzeć na stoisko z historycznymi eksponatami strażackiego muzeum z Kraśnika. - Zachęcam do odwiedzenia nas, mamy ponad 1100 eksponatów, w tym 100-letni, w pełni wyposażony wóz bojowy - mówił nam Szczepan Ignaczyński, który do Puław przywiózł m.in. stare prądownice, hełmy i strażackie skarbonki z różnych stron świata.