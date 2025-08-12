Święto Wojska Polskiego w Puławach: zaproszenie na patriotyczny koncert

Wybór 15 sierpnia na święto polskiego wojska nie jest przypadkowy. W 1920 roku na Warszawę, stolicę odradzającego się po latach zaborów młodego państwa, nacierała Armia Czerwona. Po porażce sił II RP na linii Bugu, wielu wieszczyło naszym ostateczną klęskę, ale do niej nie doszło. Znad Wieprza, z okolic Dęblina i Lubartowa, na siły wroga ruszyło polskie kontruderzenie.

Manewr był precyzyjnie przygotowany i dopracowany pod względem taktycznym. Polscy dowódcy oparli się o cenne informacje wywiadowcze. Marszałek Józef Piłsudski, który dowodził armią, na swoją kwaterę główną wybrał Puławy - Pałac Czartoryskich. By podnieść morale żołnierzy do poszczególnych dywizji w trakcie walk dołączyli najważniejsi dowódcy wojska polskiego na czele z marsz. Józefem Piłsudskim, gen. Edwardem Śmigłym-Rydzem, czy gen. Józefem Hallerem. Polska ofensywa szybko zaczęła przybierać na sile.

Sztab generalny już 18 sierpnia donosił: "Zdezorientowane oddziały nieprzyjacielskie, napotykając ze wszystkich stron oskrzydlające uderzenia naszych kolumn, ulegają stopniowo zupełnemu rozbiciu (...). Zdobycz frontu środkowego sięga cyfry 5000 jeńców, 20 dział, 70 karabinów maszynowych, zajęto olbrzymi tabor. Ilość ta z każdą chwilą się powiększa". Pod koniec sierpnia było już po wszystkim.

W Puławach co roku Święto Wojska Polskiego rozpoczyna się od uroczystości na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich, przy tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu.

W piątek od godz. 10 do 12 będzie można zwiedzać czytelnię biblioteki w pałacu, czyli miejsce w którym przed laty kwaterował marszałek. O godz. 11 zaplanowano zbiórkę ze złożeniem kwiatów i okolicznościowym przemówieniem prezydenta miasta. W południe w kościele pw. Wniebowzięcia NMP rozpocznie się msza z udziałem Orkiestry Dętej Gminy Końskowola, podczas której Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowany zostanie ks. płk Stanisław Gulak.

Świętowanie w Puławach zakończy patriotyczny koncert "Śpiewanie z gwiazdami czyli potyczki z piosenką" na placu przed Domem Chemika. Zebrani usłyszą wiązankę pieśni i piosenek autorstwa polskich kompozytorów w wykonaniu Tomasza Mazura i Doroty Furtak, którym na klawiszach będzie przygrywał Michał Matras. Początek o godz. 17. Wstęp wolny.