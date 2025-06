Gdzie staną nowe markety? Coraz więcej polskich Dino

Polacy przyzwyczaili się już do tego, że codzienne zakupy robią w sklepach zagranicznych, które zdominowały całą branżę. Mamy więc portugalską Biedronkę, amerykańską Żabkę, niemieckiego Lidla, Kaufland, czy Aldi, duńskie Netto, litewską Stokrotkę, francuskiego Carrefoura i Auchan itd. Polskich sklepów, w których można kupić świeże pieczywo, wędlinę i wodę mineralną nadal jest niewiele, ale jedna sieć od lat rośnie w siłę. To krotoszyńskie Dino należące do polskiego miliardera, Tomasza Biernackiego.

Grupa Dino na koniec marca tego roku miała 2746 sklepów, a obecnie ich liczba najpewniej oscyluje wokół 2800 punktów. Najwięcej znajduje się w zachodniej części kraju, ale ekspansja na wschód nie zatrzymuje się, co możemy obserwować m.in. w powiecie puławskim. Pierwsze Dino pojawiły się już kilka lat temu w Klementowicach i Janowcu. Obecnie sklepy z czerwonym szyldem działają także w Bronowicach i Żyrzynie, a od kilku tygodni także w Baranowie.

W maju władze powiatu puławskiego wydały pozwolenie na budowę kolejnego sklepu tej sieci. Dino stanie na rogu ulic Radomskiej i Janowieckiej w Górze Puławskiej, niedaleko skrzyżowania ze światłami. W starostwie rozpatrywany jest jeszcze wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sklepu w Kurowie. Chodzi o działkę pomiędzy stacją paliw a centrum ogrodniczym "Matraszek" przy ul. Lubelskiej, czyli drodze wojewódzkiej w kierunku m.in. Markuszowa.

Dino otwiera około 300 nowych sklepów rocznie. Wiemy już, że nowe sklepy, nie licząc wymienionych wyżej, pojawią się m.in. w Zastawiu (łukowski), Kłoczewie (rycki), Wierzbicy (kraśnicki), Zalesiu (bialski) i Spławach Pierwszych (kraśnicki). W planach sieci są także lokalizacje w: Tomaszowie Lubelskim, Firleju (lubartowski), Tyszowcach (tomaszowski), Starej Wsi (łukowski), Turzych Rogach (łukowski), czy Gościeradowie (kraśnicki).