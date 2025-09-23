Hubert Kamola zrezygnował z funkcji prezesa Zakładów Azotowych Puławy

„Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe »Puławy« S.A. (...) informuje, że w dniu 22 września 2025 roku otrzymał rezygnację Pana Huberta Kamoli z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na koniec dnia 22 września 2025 roku. Pan Hubert Kamola nie podał przyczyny swojej rezygnacji” - napisano w komunikacie giełdowym spółki. Kamola był prezesem Puław od 8 maja 2024 r.

Także w poniedziałek zarząd Grupy Azoty poinformował, że tego dnia rada nadzorcza spółki odwołała Kamolę z funkcji członka zarządu - pełniącego funkcję wiceprezesa.

Ponadto rada nadzorcza Grupy Azoty podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 października 2025 r. Artura Chołody w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu XIII kadencji. „Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia” - wskazano w komunikacie.

Jak dodano, Artur Chołody jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu pozytywnym egzaminem, uzyskując tytuł radcy prawnego. Jest absolwentem studiów podyplomowych MBA ZZL Franklin University Ohio/WSB Poznań, studiów podyplomowych z zakresu psychologii zarządzania, zarządzania organizacją pozarządową, przedsiębiorczości internetowej oraz metodologii nauk ekonomicznych.

Od blisko 20 lat jest wspólnikiem Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, specjalizującej się w zamówieniach publicznych oraz obsłudze firm ubiegających się o międzynarodowe kontrakty publiczne. W latach 2024-2025 zasiadał w organach Alior Bank – pełnił funkcję członka rady nadzorczej, a następnie został delegowany do pełnienia funkcji prezesa. Był członkiem zarządów firm z branży przemysłowej, przeprowadził skutecznie restrukturyzację Fabryki Narzędzi Specjalnych tworząc podwaliny pod budowę polskiej grupy kapitałowej w branży narzędziowej - wskazano w komunikacie.

Dodano, że Chołody od ok. 5 lat zasiada w radach nadzorczych.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, działa również na rynkach takich produktów, jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.