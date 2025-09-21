Jesienne świętowanie w Kazimierzu Dolnym. Kulinarnie i muzycznie

Dzisiaj, 21 września, na terenach zielonych przed Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym odbędzie się 26. edycja Święta Jesieni. W programie występy artystyczne, fotograficzna wystawa i pokazy kulinarne.
Pracownicy Muzeum Nadwiślańskiego zapraszają wszystkich mieszkańców regionu oraz turystów na kolejną, 26. już edycję kazimierskiego Święta Jesieni. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o godz. 10 przed Muzeum Przyrodniczym przy ul. Puławskiej. Zebrani obejrzą m.in. kulinarny pokaz Agnieszki Filiks, a także szereg występów artystycznych w tym dzieci z Bochotnicy (godz. 11:30), przedszkolaki z Kazimierza (godz. 12), zespół Jarzębina (godz. 13:30), KGW Polanki (godz. 14), zespół Dziesiątki (godz. 15:30), a także gitarowo-skrzypcowy duet Agamu Agora i Karolina (godz. 16:30).
W ramach imprezy zaplanowano również finał jesiennych konkursów oraz otwarcie wystawy pt. "Kazimierska Wisła płynie. Edycja 2025" do zobaczenia w muzeum oraz na skwerze przy Małym Rynku. - Dzięki wystawie przypominamy nie tylko fotografie, ale i wspomnienia, które tworzą nasze wspólne dziedzictwo. To opowieść o rzece, która wciąż łączy ludzi - opowiada Joanna Szkuat z MNDK.
Wstęp wolny.