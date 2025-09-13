Nałęczów rozbrzmi orkiestrami dętymi. Druhowie hukną w Parku Zdrojowym

Już w niedzielę, 14 września, Park Zdrojowy w Nałęczowie wypełni się dźwiękami instrumentów dętych. Do udziału w XXXIX Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP stanie 10 orkiestr z całego regionu – łącznie 305 muzyków, w tym ponad setka młodzieży. To święto strażackiej tradycji i muzycznej pasji.
Nałęczów już po raz 39. gościć będzie największe muzyczne święto strażackich orkiestr dętych w regionie. Już w najbliższą niedzielę, 14 września w Parku Zdrojowym odbędzie się Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP, podczas którego zaprezentuje się 10 zespołów, od najstarszej orkiestry z Rejowca, po najmłodszą, zaledwie 4-letnią orkiestrę z Zakrzówka.
Łącznie na scenie pojawi się 305 muzyków, w tym aż 102 młodych instrumentalistów, z których najwięcej gra w orkiestrach z Niedrzwicy Kościelnej i Ryk. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11 przemarszem orkiestr alejami parku, a po wspólnym wykonaniu hymnu strażackiego i uroczystym otwarciu nastąpią koncerty konkursowe. Zwieńczeniem przeglądu będzie wspólne wykonanie „Happy Marching Band” oraz koncert galowy laureatów. Uczestnicy i goście będą mogli również odwiedzić stoiska z lokalnym rękodziełem i produktami regionalnymi. To wyjątkowa okazja, aby doświadczyć siły muzyki i strażackiej tradycji w sercu Nałęczowa.