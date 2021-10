Ostrygojad Kazik znów nadaje z Maroka

Zdaniem ornitologów, pierwsza para ostrygojadów zagnieździła się pod Kazimierzem Dolnym, na Krowiej Wyspie w 1982 roku. To rzadkie w Polsce ptaki. Są pod ochroną. Bardzo łatwo rozpozna je nawet laik po charakterystycznych pomarańczowych dziobach i łapkach oraz biało-czarnych piórach.

Daleko, wysoko

- Teraz śledzimy 12 ostrygojadów, które były schwytane na różnych odcinkach Wisły i wyposażone w nadajniki GPS/GSM. Kazik, ostrygojad spod Kazimierza Dolnego jest tak monitorowany od lata 2019 roku. W tym roku w kwietniu, gdy tylko przyleciał z zimowiska złapaliśmy go by sprawdzić czy nadajnik nie robi mu żadnych otarć, poprawiliśmy paski. Przy okazji identyczne urządzenie dostała partnerka Kazika, Kazia. Dzięki temu wiemy czy Kazik co roku zimuje w tych samych miejscach, którędy tam dociera. I jak zachowuje się samica. Okazuje się, że ptaki tworzące parę dokonują zupełnie różnych wyborów – mówi ornitolog Łukasz Bednarz.

W Polsce spotykają się dwa podgatunki ostrygojadów. Jeden, który ma odrobinę dłuższy dziób, to wschodni, zimujący na południu. Kazik jest właśnie jego przedstawicielem. Drugi, zachodni, żyje głównie w Holandii, ale też w Niemczech. W Polsce można go spotkać na Odrze.

Gdy naukowcy pierwszy raz analizowali dane z loggera byli zaskoczeni, że Kazik bez przystanku pokonywał Słowenię i Chorwację. A jego podróż z Tarnobrzegu nad Adriatyk trwała jedną noc.