Pierwsze tablice, które "widzą" obwodnicę Puław. Takich zmian będzie więcej

Autor: Zdjęcie autora Radosław Szczęch
To pierwsze tablice drogowe w Puławach, które uwzględniają otwarcie ekspresowej obwodnicy, do którego doszło w 2018 roku
To pierwsze tablice drogowe w Puławach, które uwzględniają otwarcie ekspresowej obwodnicy, do którego doszło w 2018 roku (fot. rs)

Lata po otwarciu dróg ekspresowych S12 i S17, pierwsze tablice przy drogach wojewódzkich w Puławach zaczęły je uwzględniać. Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczyna oczekiwany przez kierowców proces aktualizacji istniejącego oznakowania.

O problemie z nieaktualnym oznakowaniem, zwłaszcza dróg wojewódzkich, pisaliśmy na początku sierpnia. Niedługo po naszym materiale doczekaliśmy się pierwszych zmian w tym zakresie. Przypomnijmy - istniejące drogowskazy i tablice przy głównych arteriach Puław jak Lubelska, Partyzantów, czy Centralna od lat pozostają nieaktualne. To znaki ustawione jeszcze w czasach, kiedy nie było drogi ekspresowej Lublin-Warszawa (S17), odcinka Puławy-Lublin (S12), a część z nich pamięta czasy, gdy nie było "nowego" mostu na Wiśle. Przeprawę otwarto w roku 2008. 

Przykładowo - znaki przed rondem na Lubelskiej nadal uparcie sugerują kierowcom zmierzającym do Radomia jazdę przez całe miasto i Górę Puławską, jednocześnie błędnie nazywając tę trasę drogą krajową. Nie informują natomiast, że skręt w Słowackiego doprowadzi ich do węzła na S12. Stare tablice błędnie kierują również ruch od strony Kazimierza Dolnego do Lublina, sugerując wyjeżdżającym z Zielonej skręt w prawo w Lubelską - bez informacji o tym, że jadąc prosto dotrą do obwodnicy. Takich przykładów w całym mieście jest znacznie więcej. Miejscowi kierowcy do sytuacji zdążyli się przyzwyczaić, ale przyjezdnych stare znaki mogą wprowadzać w błąd.

Na szczęście idą zmiany na lepsze. Od kilku dni puławscy kierowcy po raz pierwszy mają okazję oglądać tablice przy drodze wojewódzkiej w mieście, która "widzi" drogi ekspresowe. Chodzi o dwie tablice stojące przy Lubelskiej, na wysokości Poczty Polskiej, przed skrzyżowaniem z Centralną i Partyzantów. To początek głębszych zmian planowanych przez puławski rejon Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

- Zauważone zmiany stanowią rozpoczęcie procesu uaktualnienia oznakowania przez RDW w Puławach, które było możliwe bez zaangażowania zewnętrznych wykonawców - informuje nas Paweł Zdybel, nowy rzecznik ZDW, który w ostatnim tygodniu zastąpił na tym stanowisku Kamilę Grzywaczewską.

- Uaktualnienie całości oznakowania w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miasta Puławy, w tym przy al. Partyzantów, ul. Lubelskiej, ul. Centralnej, a także przy skrzyżowaniach z ul. Zieloną, czy Czartoryskich, wymaga kompleksowej wymiany, w szczególności drogowskazów i tablic informacyjnych - tłumaczy.

Przetarg na wymianę oznakowania w Puławach planowany jest na rok 2026. Niestety nie wiemy, czy ZDW zdobędzie się na wspomnianą wymianę wszystkich tablic na raz. Rzecznik mówi, że jej zakres ma być "zależny od posiadanych środków finansowych". Nowe aktualne tablice mogą pojawić się w mieście już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Nieaktualne znaki na drogach wojewódzkich w Puławach mogą wprowadzać kierowców w błąd. Ulica Lubelska to już nie DK12 a DW 874, a do Radomia można dotrzeć bez potrzeby wjeżdżania do centrum
drogi

Znaki drogowe nie nadążają za rozwojem dróg. W Puławach nadal "nie widzą" obwodnicy

W sierpniu 2018 roku do użytku oddano drugi etap S12 w powiecie puławskim, zwany również obwodnicą Puław. Niestety: wiele istniejących znaków drogowych do dzisiaj nie uwzględnia zmiany, która zaszła 7 lat temu. Największy problem dotyczy dróg wojewódzkich.
