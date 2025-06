Prawie 100 mln zł z 8 kilometrów. Lada dzień ruszy remont DK48 i zacznie się dwuletni okres utrudnień

Owe 95,5 mln zł, to i tak najkorzystniejsza oferta, z siedmiu jakie wpłynęły na przetarg dotyczący rozbudowy wspomnianych 8 km DK 48.

Inwestycja dotyczy odcinków od mostu na Wiśle do wiaduktu nad linią kolejową (2 km) oraz od wylotu z Dęblina do Moszczanki (6 km). – Droga będzie dostosowana do parametrów technicznych i standardów drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Stara nawierzchnia zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowa konstrukcja jezdni o dopuszczalnym nacisku 11,5 tony na oś – wymienia Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrerkcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przebudowane zostaną wszystkie skrzyżowania, a w rejonie cmentarza komunalnego powstanie rondo. – Przebudujemy także trzy przejazdy kolejowe, a jeden nieczynny zostanie zlikwidowany – dodaje.

Przebudowane zostaną również zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy oraz podziemne sieci uzbrojenia terenu, jak sieć elektryczna, telekomunikacyjna czy gazowa. Prace obejmą też sieć wodociągową oraz kanalizacyjną i system odwodnienia drogi, wraz z urządzeniami podczyszczającymi wodę deszczową.

Powstaną także nowe, doświetlone i bezpieczne przejścia dla pieszych z azylami oraz ciągi pieszo-rowerowe, a na odcinku zamiejskim droga będzie poszerzona z 7 do 9 metrów.