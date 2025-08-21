Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. czwartek, 21 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Puławy

Dzisiaj
20:45
Strona główna » Puławy

Puławy z apetytem na tysiąc hektarów. Wójt: Nie tędy droga

Autor: Zdjęcie autora Radosław Szczęch
Udostępnij A A
Po lewej zaznaczony obszar, który prezydent Puław (na zdj) chce przyłączyć do granic miasta
Po lewej zaznaczony obszar, który prezydent Puław (na zdj) chce przyłączyć do granic miasta (fot. P. Maj/FB)

Prezydent Puław, Paweł Maj, chce zabrać sąsiedniej gminie sporą część jej terytorium. Mowa o gminie wiejskiej Puławy i jej tereny przy Zakładach Azotowych. To miejsce pod duże inwestycje przemysłowe, w tym rafinerię metali ziem rzadkich, w grę wchodzą więc miliony z przyszłych podatków.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Puławy muszą się rozwijać - argumentuje Paweł Maj, który na swoim facebooku umieścił wpis tłumaczący potrzebę przyłączenia ponad tysiąca hektarów przy Azotach. - Przystępujemy do procedury rozszerzenia granic naszego miasta. Chcemy rozwijać się harmonijnie, mieć dostęp do terenów inwestycyjnych, które przełożą się na miejsca pracy i wzrost gospodarczy niezbędny do utrzymania poziomu i jakości szerokiej gamy usług publicznych świadczonych także wszystkim okolicznym gminom - poinformował prezydent Puław.

Pustyny skarb

Co dokładnie znajduje się obecnie w wyznaczonym obszarze, na który apetyt mają władze miasta? Jak wynika z wyliczeń urzędników, większość z nich stanowią lasy, które miałyby stanowić "zielony pierścień wokół Puław i kombinatu". Kluczowe jest natomiast ok. 190 hektarów tzw. Pustyni Kaltenbacha, obszaru zdegradowanego przyrodniczo przez dekady wysokich emisji zanieczyszczeń. Dzisiaj ta skala emisji jest już o wiele niższa, więc i przyroda wokół chemicznego giganta powoli łapie drugi oddech. A co ważne, na wskazanym terenie przy Azotach w przyszłości mają pojawić się inwestycje przemysłowe. W tym te największe i najbardziej dochodowe, jak planowana przez zagranicznego inwestora rafineria metali ziem rzadkich.

Stolica subregionu

Maj zwraca uwagę na to, że Puławy cierpią na brak terenów pod inwestycje, spadek liczby ludności i spadek wpływów podatkowych, co osłabia pozycję miasta jako subregionalnego ośrodka. - Dlatego dążymy by rozwój Miasta Puławy i przez to całego subregionu, mógł przebiegać w sposób bardziej harmonijny, zarówno społecznie jak i gospodarczo - argumentuje prezydent Puław. - Przyłączenie tego terenu pozwoli na to, by Puławy mogły dalej pełnić i wzmacniać swoją pozycję, silnego ośrodka subregionalnego - podkreśla.

Jako kolejny powód wskazuje powiązanie nakreślonego na mapie obszaru z miastem poprzez drogi, wodociąg, kanalizację, sieć gazową itd. - De facto od dawna jest to część naszego miasta - ocenia Paweł Maj, zapowiadając przedstawienie projektu uchwały w tej sprawie na najbliższą sesję rady miasta.

Tymczasem swoją sesję miała już gmina wiejska Puławy, która to pozwolić na odebranie sobie ponad tysiące hektarów nie chce. I zapowiada twardą walkę o swoją terytorialną integralność.

Wójt: To nasze srebra rodowe

- To są nasze srebra rodowe, ostatni najcenniejszy gospodarczo fragment naszej gminy. Już teraz wydajemy pieniądze, by zmienić plan miejscowy na potrzeby rafinerii. Liczymy na dziesiątki milionów wpływów podatkowych. Ich brak byłby dla nas ogromną wyrwą, rozbiciem naszych finansów, degradacją i ograniczeniem inwestycji, ciosem w nasze stowarzyszenia, kluby sportowe, infrastrukturę. Rozumiem problemy miasta Puławy, ale zagarnianie sąsiednich gmin, które prowadzi do ich zubożenia nie jest receptą. To nigdy nie powinno mieć miejsca - ocenia Kamil Lewandowski, wójt wiejskiej Gminy Puławy.

Lokalne władze o zmianach granic nie chcą słyszeć. - Już raz w 1964 roku na rzecz miasta straciliśmy 880 ha, teraz mowa jest o ponad 1000. To nie jest metoda uzdrawiania problemów finansowych. A skoro mamy ją rozpatrywać, to może my powinniśmy chapsnąć kawałek gminy Janowiec, np. ten z Magicznymi Ogrodami? A co jeśli Puławy za kilka lat uznają, że nasze tereny im nie wystarczą, dziabną sobie kawałek gminy Żyrzyn, np. ten przy rondzie, który szybko się rozwija? Dokąd nas to zaprowadzi? To jest krótkowzroczna polityka. Nie tędy droga - podkreśla wójt.

Kamil Lewandowski przyznaje, że zagrożenie utratą ziemi na rzecz Puław jest realne, bo obecne przepisy pozwalają radzie ministrów na zmianę granic nawet w przypadku negatywnych opinii ze strony poszkodowanego samorządu. Wójt liczy na to, że mieszkańcy, radni, sołtysi, cała lokalna społeczność opowie się głośno przeciw aneksji, a władze centralne tego głosu wysłuchają. - W tej sprawie będziemy walczyć do końca - zapowiada wójt Lewandowski.

Kto następny?

Przeciwne oczekiwania mają władze miasta Puławy, które mają znacznie mniejszy obszar, niż otaczająca je gmina wiejska. Stolica powiatu od lat dusi się pomiędzy Wisłą, Azotami, a sąsiednimi gminami, nie dysponując rozmachem terytorialnym, który pozwoliłby jej rozwinąć swoje inwestycyjne skrzydła. Pytanie, czy ten niedostatek miasto musi odbić sobie właśnie koretką granic. A jeśli już, dlaczego tylko na jednej gminie. Bardziej optymalne byłoby poszerzenie terytorium w każdym możliwym kierunku - nie tylko północ (gmina Puławy), ale także na wschód (gmina Końskowola) i południe (gmina Kazimierz Dolny). Czy rządowi uda się zaspokoić rozbudzony apetyt prezydenta Puław - przekonamy się w ciągu najbliższych miesięcy.

Nieaktualne znaki na drogach wojewódzkich w Puławach mogą wprowadzać kierowców w błąd. Ulica Lubelska to już nie DK12 a DW 874, a do Radomia można dotrzeć bez potrzeby wjeżdżania do centrum
drogi

Znaki drogowe nie nadążają za rozwojem dróg. W Puławach nadal "nie widzą" obwodnicy

Ulica Kozienicka po każdym większym deszczu tonie w spływającej z góry wodzie. To jedno z tych miejsc na mapie województwa, które odwodnienia potrzebuje najbardziej
film
Góra Puławska

Większy deszcz to dla nich koszmar. Proszą o drogę i zbiornik

Kłopotliwe skrzyżowanie na os. Kołłątaja w Puławach może doczekać się przebudowy
Puławy

Powstanie nowe rondo. Takie rozwiązanie poparli kierowcy

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
inwestycje gmina Puławy samorząd Paweł Maj Kamil Lewandowski Puławy poszerzenie granic granice aneksja

Pozostałe informacje

W meczu szóstej kolejki Betclic I Ligi Górnik Łęczna zremisował 1:1 z Pogonią Siedlce

Spore rozczarowanie w Łęcznej. Górnik tylko remisuje z Pogonią Siedlce

Czwarty z rzędu podział punktów Górnika Łęczna w Betclic I Lidze. W czwartkowy wieczór na zakończenie szóstej kolejki zespół dowodzony przez trenera Macieja Stolarczyka zremisował u siebie 1:1 z Pogonią Siedlce
Wiktor Przyjemski jest już po operacji

Wiktor Przyjemski już po operacji. „Wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie”

W czwartek wieczorem potwierdziły się informacje o poważnej kontuzji Wiktora Przyjemskiego. Najpierw Orlen Oil Motor przedstawił najświeższe wieści. Zawodnik przeszedł już operację, a później sam żużlowiec dorzucił parę zdań od siebie.
Po lewej zaznaczony obszar, który prezydent Puław (na zdj) chce przyłączyć do granic miasta
aneksja

Puławy z apetytem na tysiąc hektarów. Wójt: Nie tędy droga

Prezydent Puław, Paweł Maj, chce zabrać sąsiedniej gminie sporą część jej terytorium. Mowa o gminie wiejskiej Puławy i jej tereny przy Zakładach Azotowych. To miejsce pod duże inwestycje przemysłowe, w tym rafinerię metali ziem rzadkich, w grę wchodzą więc miliony z przyszłych podatków.
Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Wyjątkowa okazja dla młodych koszykarzy nie tylko z Lublina i okolic. Start Lublin ogłasza nabór do drugiej drużyny, która w sezonie 25/26 będzie występować w II lidze. W najbliższą niedzielę trener czerwono-czarnych Łukasz Jagoda zaprasza utalentowanych zawodników, głównie z roczników: 2007, 2008 i 2009, aby się sprawdzić i powalczyć o angaż w zespole.
Christopher Simon najbliższe miesiące spędzi w Betclic I lidze

Christopher Simon zamienił Motor na Puszczę

Tego transferu chyba spodziewało się niewielu. Motor Lublin postanowił tymczasowo pożegnać się z Christopherem Simonem. Senegalczyk został wypożyczony do końca sezonu do spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy – Puszczy Niepołomice.
Były dyrektor Teatru Osterwy, Redban Klynstra, wygrał z urzędem marszałkowskim. Wróci do pracy?

Były dyrektor Teatru Osterwy, Redban Klynstra, wygrał z urzędem marszałkowskim. Wróci do pracy?

Dyrektorem przestał być w kwietniu br. Dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał uchwałę o jego odwołaniu za nieważną. Wskazano liczne naruszenia prawa i procedur administracyjnych, podkreślając brak rzetelnego uzasadnienia uchwały. Wyrok jest nieprawomocny a na horyzoncie jawi się już kolejna sprawa, tym razem w sądzie pracy.
Ze stawu w powiecie kraśnickim wyłowiono ciało mężczyzny

Ze stawu w powiecie kraśnickim wyłowiono ciało mężczyzny

Dzisiaj w miejscowości Zakrzówek w powiecie kraśnickim odnalezione zostało ciało 55-letniego mężczyzny. Służby zakładają, że śmierć mogła być skutkiem nieszczęśliwego wypadku.

Stary koszmar wraca. Włodawski szpital z obostrzeniami covidowymi

Stary koszmar wraca. Włodawski szpital z obostrzeniami covidowymi

Dyrekcja szpitala we Włodawie podjęła dzisiaj decyzję o ograniczeniu odwiedzin z powodu "obserwowanego wzrostu zachorowań na Covid-19". W placówce wracają także obowiązkowe maseczki.
12-latek z Poniatowej odnaleziony. Chłopcu nic się nie stało

12-latek z Poniatowej odnaleziony. Chłopcu nic się nie stało

12-latek z Poniatowej zaginął 20 sierpnia. Policja prosiła o pomoc w jego poszukiwaniach. Chłopiec został odnaleziony dzisiaj w godzinach popołudniowych. O jego losie zdecyduje sąd rodzinny.

Na mapie zaznaczyliśmy miejsce eksplozji drona, który uderzył w pole kukurydzy na Lubelszczyźnie
eksplozja
galeria

Mieliśmy sporo szczęścia. Dron trafił niemal równo pomiędzy wioski

Dron bojowy, który w nocy z wtorku na środę uderzył w powiat łukowski na Lubelszczyźnie spadł w bardzo słabo zurbanizowanym obszarze. Trafił niemal równo pomiędzy kilka okolicznych wiosek. Jeśli atak nie był mierzony - można mówić o szczęściu.

Przed wejściem do jeszcze remontowanego lokalu już stoją i będą stać zawsze pojemniki na towar. Można do nich wrzucać ubrania, buty, torebki, plecaki, paski, biżuteria, tekstylia domowe, także książki, zabawki, małe przedmioty dekoracyjne i użytkowe. – Każdy kto do nas przyjdzie, kto cokolwiek u nas zostawi albo coś u nas kupi będzie mógł się czuć jako współtwórca tego miejsca – zapewniają twórczynie fundacji Anna Maria Antos (z lewej) i Barbara Godziszewska

Pierwszy taki sklep w mieście. Tu towar dostanie drugie życie

Na razie jeszcze na tym nie zarabiają. Raczej dokładają „do interesu”. Ale chcą, by pierwszy, a później kolejne sklepy charytatywne dały im pieniądze na prowadzenie działań statutowych fundacji: promowanie idei zero waste i dbałość o środowisko, integrację różnych środowisk i edukację.
Tereny fabryki w Kraśniku
zbrojenia

Kraśnik z ogromną kasą na produkcję amunicji

Kraśnik już szykuje się ogromną inwestycje w przemyśle zbrojeniowym. MESKO, spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, otrzymało decyzję o pozyskaniu blisko 887 milionów złotych na rozbudowę zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.
Chmiel, muzyka i dobra zabawa – 54. Chmielaki Krasnostawskie już w najbliższy weekend 22-24 sierpnia

Chmiel i muzyka. Krasnystaw stanie się stolicą piwa

Ponad pół tysiąca różnych piw, 60 browarów z pięciu krajów, setki artystów i tysiące uczestników – tak zapowiadają się 54. Chmielaki Krasnostawskie, które w dniach 22–24 sierpnia rozleją się barwną falą przez ulice Krasnegostawu. To jedno z najstarszych i najpopularniejszych świąt plenerowych w Polsce, które od ponad pół wieku łączy tradycję chmielarstwa z dobrą zabawą.

Zniszczyli mural wdzięczności. Wandale w rękach policji
galeria

Zniszczyli mural wdzięczności. Wandale w rękach policji

Policja złapała dwóch wandali, którzy na początku sierpnia zniszczyli „mural wdzięczności” przy ulicy Daszyńskiego w Lublinie.

Nejiro 10: Tanabata Fest, czyli trzy dni z japońską popkulturą
22 sierpnia 2025, 0:00

Nejiro 10: Tanabata Fest, czyli trzy dni z japońską popkulturą

Wszystko zaczęło się od spotkań fanów japońskiej animacji., a teraz czas już na 10. edycje festiwalu pod hasłem „Powrót do gwiazd”, co symbolicznie nawiązując do festiwalu Tanabata.

Najnowsze
W meczu szóstej kolejki Betclic I Ligi Górnik Łęczna zremisował 1:1 z Pogonią Siedlce

21:40 Spore rozczarowanie w Łęcznej. Górnik tylko remisuje z Pogonią Siedlce

21:14

Wiktor Przyjemski już po operacji. „Wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie”

20:45

Puławy z apetytem na tysiąc hektarów. Wójt: Nie tędy droga

19:29

Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

19:17

Christopher Simon zamienił Motor na Puszczę

19:11

Były dyrektor Teatru Osterwy, Redban Klynstra, wygrał z urzędem marszałkowskim. Wróci do pracy?

17:51

Ze stawu w powiecie kraśnickim wyłowiono ciało mężczyzny

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
W meczu szóstej kolejki Betclic I Ligi Górnik Łęczna zremisował 1:1 z Pogonią Siedlce

Spore rozczarowanie w Łęcznej. Górnik tylko remisuje z Pogonią Siedlce

Wiktor Przyjemski jest już po operacji

Wiktor Przyjemski już po operacji. „Wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie”

Po lewej zaznaczony obszar, który prezydent Puław (na zdj) chce przyłączyć do granic miasta

Puławy z apetytem na tysiąc hektarów. Wójt: Nie tędy droga

Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Christopher Simon najbliższe miesiące spędzi w Betclic I lidze

Christopher Simon zamienił Motor na Puszczę

Były dyrektor Teatru Osterwy, Redban Klynstra, wygrał z urzędem marszałkowskim. Wróci do pracy?

Były dyrektor Teatru Osterwy, Redban Klynstra, wygrał z urzędem marszałkowskim. Wróci do pracy?

W meczu szóstej kolejki Betclic I Ligi Górnik Łęczna zremisował 1:1 z Pogonią Siedlce

Spore rozczarowanie w Łęcznej. Górnik tylko remisuje z Pogonią Siedlce

Wiktor Przyjemski jest już po operacji

Wiktor Przyjemski już po operacji. „Wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie”

Po lewej zaznaczony obszar, który prezydent Puław (na zdj) chce przyłączyć do granic miasta

Puławy z apetytem na tysiąc hektarów. Wójt: Nie tędy droga

Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Christopher Simon najbliższe miesiące spędzi w Betclic I lidze

Christopher Simon zamienił Motor na Puszczę

Były dyrektor Teatru Osterwy, Redban Klynstra, wygrał z urzędem marszałkowskim. Wróci do pracy?

Były dyrektor Teatru Osterwy, Redban Klynstra, wygrał z urzędem marszałkowskim. Wróci do pracy?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

CS 67 Szakal, czyli polski czołg poziomu XI w grze World of Tanks
film

World of Tanks 2.0, czyli nowy poziom czołgów (wideo)

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Tomasz Obszański został jednym z etatowych doradców Prezydenta RP
film

Rolnik z Tarnogrodu i ekonomista z Zamościa wśród doradców Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

galeria
film
Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Foto
Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie