Złodziejski tercet grasował w Bedlnie Radzyńskim

W miniony wtorek policjanci z radzyńskiej komendy otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z mieszkań w Bedlnie Radzyńskim. Sprawcy wykorzystując nieobecność właścicieli, włamali się do mieszkania skąd wynieśli sprzęt gospodarstwa domowego oraz pozostawiane w domu pieniądze. Pokrzywdzeni oszacowali straty na kwotę niemal 10 tysięcy złotych.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego, którzy w pobliskim lesie zatrzymali sprawców przestępstwa. Okazali się nimi dwaj mężczyźni w wieku 23 i 34-lat, mieszkańcy województwa śląskiego oraz 30-letnia kobieta, mieszkanka województwa małopolskiego. „Przestępcze trio” zostało zatrzymane, a następnie trafiło do policyjnego aresztu.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem. Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.