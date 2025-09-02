Polska będzie głosowała przeciwko umowie UE z Mercosur

We wtorek (2 września) po posiedzeniu rządu, Adam Szłapka poinformował, że kolegium komisarzy unijnych ma w środę przyjąć ostateczny tekst umowy między UE a blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Dodał, że w następnych krokach stanie się ona przedmiotem obrad Rady UE, a następnie Parlamentu Europejskiego.

– Stanowisko Polski jest jasne, Polska jest przeciw i Polska będzie głosowała przeciw

– zadeklarował Szłapka.

Zaznaczył, że Polska będzie prowadzić rozmowy z państwami członkowskimi „tak, żeby ta umowa nie weszła w życie”. Rzecznik rządu zaznaczył, że szczególnie bliska jest współpraca Polski z Francją, z którą ta dzieli „zbliżony interes”. Wspomniał, że podjęcie prac nad kwestią porozumienia z Mercosurem zadeklarował także prezydent Nawrocki.

Szłapka przypomniał, że umowa z Mercosurem jest wypracowywana już od dawna. Zakończenie dot. jej rozmów – trwających blisko 25 lat – KE ogłosiła w grudniu 2024 roku. Po ogłoszeniu wysokich ceł przez prezydenta USA Donalda Trumpa w UE pojawiły się wezwania do przyspieszenia negocjacji handlowych z partnerami na świecie, w tym w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Południowej.

Porozumienie z Mercosurem (• Argentyna • Brazylia • Paragwaj • Urugwaj) ma znieść bariery handlowe dla europejskich firm takie jak wysokie cła; przewiduje też uproszczenie procedur dla biznesu z UE oraz zniesienie przepisów i norm technicznych różniących się od norm międzynarodowych.

Rzecznik rządu podkreślił, że ani państwa członkowskie UE, ani Parlament Europejski nie miały dotychczas możliwości odniesienia się do treści umowy. Zaznaczył jednak, że Polska – wraz z Francją – wskazywała rozwiązania, które są z jej perspektywy nieakceptowalne.

– Jeżeli te rozwiązania dalej będą z naszego punktu widzenia niekorzystne, będziemy głosować przeciw – dodał rzecznik rządu.

Dlaczego Francja i Polska są przeciwne podpisaniu umowy z Mercosur? Ponieważ obawiają się otwarcia europejskiego rynku na żywność z krajów Ameryki Południowej, gdzie standardy są o wiele niższe niż te, których muszą przestrzegać rolnicy w UE. Szłapka podkreślił, że umowa z Mercosur nie dotyczy jedynie rolnictwa, ale to właśnie to zagadnienie jest dla Polski szczególnie istotne i to z jego powodu jest ona przeciwna zawarciu porozumienia.

KE, która forsuje przyjęcie umowy z państwami południowoamerykańskimi, podkreśla, że Mercosur jest jedynym znaczącym partnerem handlowym w Ameryce Łacińskiej, z którym UE nie miała preferencyjnej umowy handlowej. Tymczasem Unia jest drugim po Chinach największym partnerem tego bloku państw, wyprzedzając Stany Zjednoczone.