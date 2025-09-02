Glina. Nowy rozdział: Jest data premiery serialu

Glina. Nowy rozdział to kontynuacja serialu Glina (kręconego w latach 2003-2008).

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury – czytamy w zapowiedzi nowej odsłony. Do doświadczonych komisarzy Banasia (w tej roli Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna policjantka: aspirant Tamara Rudnik (Nela Maciejewska).

"To, jak zmienił się Artur Banaś przez lata, było podstawowym pytaniem, jakie zadawałem sobie podczas pracy nad kolejną odsłoną przygód naszych bohaterów. Jeżeli ktoś pamięta Glinę, to wie, jak ogromne koszty wiązały się z tym, że Artur Banaś po raz pierwszy pociągnął za spust i pozbawił kogoś życia. To był jeden z ważniejszych motywów serialu. Później Artur pociągał za spust jeszcze wielokrotnie. Jednak to, co się z nim dzieje w kontynuacji historii, jest znacząco inne od tego, co działo się przed laty. Praca w policji odcisnęła swoje piętno na Banasiu. Scenarzysta Maciej Maciejewski doskonale to napisał. Pokazał, że tego zawodu nie można uprawiać, nie płacąc za to ceny” – opowiadał na planie serialu Maciej Stuhr.

„Można powiedzieć, że wymarzyłam sobie tę rolę. Zawsze chciałam zagrać policjantkę, silną kobietę, z charakterem, która biega, strzela, a do tego jeszcze prowadzi śledztwa. Fakt, że moje marzenie spełnia się u boku Macieja Stuhra i Jacka Braciaka, uważam za ogromne szczęście” –dodaje Nela Maciejewska.

Glina. Nowy rozdział to koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, zrealizowana przez Apple Film. Reżyserami serialu są Władysław Pasikowski oraz Dariusz Jabłoński. Scenariusz napisał Maciej Maciejewski. Autorami zdjęć są Magdalena Górka i Piotr Lenar (Pitbull, Kryminalni). Za muzykę odpowiada Michał Lorenc.

Premiera serialu Glina. Nowy rozdział została zaplanowana na 16 października wyłącznie w SkyShowtime.